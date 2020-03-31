越南下令 4月1日起全國隔離15天

彭博資訊報導，越南政府官網公告，總理阮春福已下令，自周三（4月1日）起，全國隔離15天抗疫。

越南政府在這份聲明中說，居民在15天隔離期內必須待在家中，外出以「基本需求」如採購食物、藥品、尋求緊急醫療服務，或去政府准許繼續營業的公司上班。除學校、醫院或職場之外，其餘公共場所一律禁止兩人次上聚集，而且人與人之間務必保持至少兩公尺的距離。

政府聲明還說，阮春福已下令運輸部和地方政府暫停公共運輸，以限制各省之間的旅行。從疫區前往其他城市和省分的旅遊一律禁止，除非有非不得已的理由，像是運送食物或運輸生產所需的勞工和原料。

阮春福也指示國防部要擴大隔離檢疫中心，並指示貿易部和地方政府要確保維持居民所需的糧食與基本物資供應無虞。