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影／防疫或歧視？印度返鄉移工被洗「化學浴」惹議

聯合報 / 編譯尤寶琪／即時報導
印度政府啟動全國封鎖3周以防範新冠肺炎傳播，引發移工的返家潮。印度北方邦地區卻傳出一群移工遭到不人道對待，被地方官員強噴對人體有害的消毒水，影片流出後引發輿論譁然。 BHIM MANOHAR
印度政府啟動全國封鎖3周以防範新冠肺炎傳播，引發移工的返家潮。印度北方邦地區卻傳出一群移工遭到不人道對待，被地方官員強噴對人體有害的消毒水，影片流出後引發輿論譁然。 BHIM MANOHAR

印度政府啟動全國封鎖3周以防範新冠肺炎傳播，引發移工的返家潮。印度北方邦地區卻傳出移工遭到不人道對待。他們搭巴士返鄉一下車，竟先被地方官員強噴對人體有害的消毒水，影片流出後引發輿論譁然。

曝光影片顯示，身穿防護服的市府和消防人員用強力水柱，對著一群坐在路邊的移工進行「化學清洗」。BBC報導，有更多影片顯示，消毒人員事前拿著大聲公，要求移工們閉上眼睛和嘴巴。

CNN報導，北方邦負責應對疫情的高級官員高塔姆（Ashok Gautam）表示，多達5000名移工抵達後被噴灑消毒水，才獲准離開。高塔姆指出，新冠病毒可能附著在衣服上，他不希望這些人成為帶原者。他補充說，他們用的消毒水是用漂白粉製成的溶液，對人體無害。不過根據WHO表示，儘管消毒水只作用於表層，仍可能傷害人體。

印度時報記者辛格（Kanwardeep Singh）在個人推特上傳這段影片，並痛批：「你想殺死病毒，還是殺人？」印度新聞主播薩爾德斯（Rajdeep Sardesai）也轉載推文，怒斥地方官員「極度可恥」。影片上傳至今，已有超過110萬人次點閱。

巴雷利縣高級官員庫瑪爾（Nitish Kumar）事後表示，負責人員收到命令要消毒當地的公車，但他們卻熱心過頭，「出於無知或恐懼」、把車上的移工也一起消毒。涉事地方官員已受到訓斥，巴雷利縣地方法官也表示會對此展開調查。

移工 印度 新冠肺炎

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