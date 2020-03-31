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影／全球33億人口禁足 知名景點「今昔對照」曝光
為遏止新冠肺炎疫情擴散，世界各國紛紛祭出封鎖措施。據統計，全球有超過33.8億人正配合軟性或硬性的行動管制措施，減少不必要的外出與旅行。少了觀光客造訪，以往熱鬧的世界各大知名景點，如今空蕩到給人一種不真實的感覺。
美國紐約市時報廣場與中央車站向來人聲鼎沸，如今街上只剩鮮豔招牌和空曠冷清的車站大廳。法國凱旋門前，車水馬龍的光景也不再。義大利羅馬的特雷維噴泉，少了前來許願、拍照留念的遊客，天使與殉教者聖母大殿和納沃納廣場不見以往的人滿為患。
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