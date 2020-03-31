影／全球33億人口禁足 知名景點「今昔對照」曝光

「如果連 Adidas 都付不起租金，誰還付得起？」歐洲疫情第三慘重的德國，自3月中「關閉一切非民生必需商店」以來，遭遇巨大經濟衝擊。為了避免「暫時閉門防疫」釀成「永久倒閉潮」，德國聯邦政府也於上周緊急通過一系列紓困法案。當中包含允許因疫情影響，繳納不出房租者「暫緩繳租3個月」。然而，德國運動品牌巨頭 Adidas 緊接著卻宣布：「由於全國門市關店，將凍繳4月店租」。消息一出，慘遭各界砲轟：法案本是要紓救手頭吃緊的「真正」疫情苦主，竟被一年全球淨利20億歐元的 Adidas「濫用」。儘管 Adidas 30日趕忙止血解釋「私人小房東仍會如期收到租金，只是凍繳給大型房地產財團的房租」。但早已引發一連串企業跟進緩繳的連鎖效應，也恐為這波瘟疫災難埋下未知經濟危機。

2020-03-31 11:52