宅經濟穩住晶片產業獲利 三張圖表看出端倪

新冠疫情令市場擔心多數亞洲新興股票獲利衰減，不過有跡象顯示，晶片產業可望穩住獲利，主要是受惠於在家工作與學習等「宅經濟」趨勢。

晶片大廠美光（Micron）上周經調整後的獲利比華爾街的預估高出24%，本季營收預期也優於市場看法，這帶動投資人看好其他晶片業者的展望。隨著全世界主要國家的多數人口轉往遠距工作或學習，線上與電商服務正迎來興旺熱潮，引發雲端儲存需求，並帶動記憶體晶片價格回升。

彭博資訊彙整出，有三張圖表可佐證全球晶片業者本季獲利展望優於多數產業。

●南韓半導體出口

南韓3月的半導體出口初值進一步上揚，延續自2019年底低點後的回升走勢，並未見到新冠疫情帶來衝擊。

●美光財測優於預期

美光獲利預估優於預期，且看好銷售展望，這對亞洲與其他地區的晶片製造業者是個「好兆頭」。

●DRAM價格回升

晶片產業的獲利周期向來與半導體價格連動。研調機構集邦科技（TrendForce）的記憶體儲存研究（DRAMeXchange）已將第2季DRAM伺服器晶片價格漲幅預估調升至20%，高於先前的15%漲幅預估，理由是來自伺服器製造業者與雲端服務提供業者的需求增加。

DB資產管理公司股票部門主管李昇勳（Lee Seung-Hoon，音譯）表示：「伺服器晶片需求正在攀升，因人們日益轉往線上購物、用筆電遠距工作。」

李昇勳說：「對科技業來說，手機與家用產品的需求受到衝擊，但這股新趨勢顯示，一旦病毒感染達到顛峰後，晶片業者恢復的速度可能比其他產業快。」