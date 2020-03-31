投資人撿2字頭便宜搶起原油ETF 小心久留會遭市場坑殺

最近逢低將大量資金投入最大原油ETF的投資人，一不小心，可能會引火燒身。

彭博資訊說，精明的投資人通常會利用美國石油基金（代碼USO）押注油價的短期反轉，買低賣高。彭博彙整的數據顯示，過去三周約有18億美元流入USO，這是有紀錄以來最大流入紀錄。

在供過於求導致美國原油價格今年初以來，已累計下跌超過60%。在此情況下，這類資金流入本應有助支撐期貨市場。

但是，石油市場上出現「期貨溢價（contango）」的價格結構時，亦即當期期貨合約價格比下月期貨低，就會損及長期投資者的利潤。以期貨溢價的價格結構，美國石油基金在4月21日當期期貨到期賣出，並買入下月期貨時，就會出現在虧損。

彭博行業研究ETF分析師Eric Balchunas說：「當你購買這檔ETF時，計時器開始計時，雖然慢，但一定會吃掉你的投資報酬。」「要小心的是當油價太低或太高之時，會吸引來此一遊的投機潮，但其中有被坑的陷阱。」

由USO基金的活動看出它主要被用來進行短期操作。上周五USO的資產不足20億美元，交易額略超過5億美元。在3月期間，每天的轉手率至少約四分之一。