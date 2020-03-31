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美股再回測低點？大摩：短期內很難

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
摩根士丹利首席美股策略師預測，美股短期內難以再回測低點。圖為交易員。（圖／路透）
摩根士丹利首席美股策略師預測，美股短期內難以再回測低點。圖為交易員。（圖／路透）

美股先前以創紀錄的最快速度跌入空頭市場，然後在上周又大漲近20%。隨著各國政府推出多項刺激措施，摩根士丹利預測，股市短期內將不會再崩跌至先前的低點。

摩根士丹利首席美股策略師威爾森（Mike Wilson）表示，雖然在市場築底之際，股市通常會回測低點，但這一次可能不一樣，原因是市場處處都已出現強制平倉，包括系統性策略、被動、主動式投資和散戶投資人。

威爾森30日受訪時表示：「若要再創新低，需要出現新一輪強制平倉。這種階段可能不會再發生了。」

威爾森在30日發布的報告中表示，股市在2018年12月大跌期間並未回測低點，當時也發生類似的強制平倉情況。他預測標普500指數將在年底前回升至2,700點，比目前的交易水準高約3.5%。

隨著新冠疫情迫使經濟陷入幾乎停擺狀態、市場崩跌，一些投資人被迫出脫手上甚至最安全的資產，用於回補損失部位。目前價格劇烈動盪的情況已經舒緩，因美國與全球各國政府推出空前的財政與貨幣刺激措施。美國國會上周已通過2兆美元刺激方案來因應眼前的危機，若加上聯準會採取的行動，美國當局對整個經濟挹注的資金規模可能高達6兆美元。

包括摩根大通在內的策略師們也表示，多數風險資產已經觸及低點。

接下來的新聞消息可能還會「極度糟糕」，而投資人已明白經濟數據將大幅惡化。美國上周公布的失業救濟金請領人數竄升至330萬人，反映美國企業暫時關閉。彭博資訊訪調的分析師預期，本周四（4月2日）公布的數據還會達350萬人。威爾森說，預估最高還會達500萬人。

不過威爾森說，美國國會上周通過的財政刺激措施將有助於減輕經濟收到的衝擊，「它將無法阻止衰退，但將減緩衝擊，而且或許會縮短可能會是最糟衰退時期之一的時程」。

摩根 美股

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