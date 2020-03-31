貝萊德執行長芬克：經濟模式將因疫情永遠改變

貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）預期全球經濟活動從新冠病毒大爆發後永遠改變，這次危機重塑了投資人心理、商業操作和消費者習慣。

芬克在29日寫給股東的年度信函中說，疫情讓人們重新評估「即時供貨（just-in-time）」供應鏈運作恰不恰當，也思考對於飛航旅行的依賴。

「在我從事金融工作的44年中，從沒有這樣的經歷，」芬克寫道，「儘管如此，我仍相信經濟將穩步復甦，部分原因是，典型金融危機的一些復甦障礙在這次空前的情況中，並不存在。」

芬克表示，有了2008年全球金融危機的教訓，這次各央行迅速採取行動解決信貸市場問題，各國政府也積極採取財政刺激措施。然而，「這不能說是世界因而沒有風險，也不能說市場已經觸底，」因為面對史無前例的疫病搖撼全球經濟，「現在不可能知道會怎樣。」