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災難財？抗疫物資運送需求增 貨運包機價格大漲逾一倍
彭博資訊報導，抗疫用醫療物資的緊急運送需求促使包機成本飆升。物流業者太平洋航空（Pacific Air）創辦人劉少榮上周五（27日）受訪表示，在非尖峰季節包下一架波音747或777飛機由香港飛歐洲，通常費用是30萬美元，但「過去幾天已經被推升到60萬至80萬美元。完全瘋狂了。」
因客運量驟減，航空公司現在改把機隊用來運送藥品在內的更多物資，例如國泰航空、大韓航空和美國航空等等都拿客機當貨機用，以滿足市場需求。貨運費率在過去幾周上漲10%。
劉少榮說：「價格每個小時都在變。我們從來沒有經歷過這種事。」
他說，通常在非高峰季節，包租一架波音747或777飛機從香港到歐洲的價格為30萬美元。而現在，“價格每小時都在變，我們從未經歷過這種情況。”
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