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美百貨零售業40萬員工放無薪假 初領失業金人數勢倍翻
美國百貨零售業者如梅西百貨（Macy's）、Gap、Kohl's等，周一（30日）都分別表示，由於新冠病毒危機導致需要關門暫停營業的時間會比預期來得長，他們必須讓員工放無薪假。這代表數十萬人形同暫時失去工作，沒有收入，美國就業市場危機加深。
另外，本周四又將公布的美國首次申領失業救濟金最新數字（截至28日的一周），人數預料將繼上周大增328萬後，連續第二周再刷新紀錄，最悲觀的預測是數字將倍翻到650萬人。
這些大型連鎖業者雇用超過42萬人。梅西百貨說，旗下12.5萬名員工的絕大部分開始放無薪假，不過公司的保健福利會繼續提供。Gap全球員工約有12.9萬人，公司表示在美國與加拿大的門市員工在關店期間將停止支付薪水。Kohl's也宣布，門市員工、發貨中心人員和一些公司職員，計約8.5萬人要放無薪假。
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