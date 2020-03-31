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黑天鵝作者：業者自己沒做好風險控管 不應由政府紓困
前選擇權交易商、以「黑天鵝」一書預測到2008年金融危機的塔雷伯（Nassim Taleb）說，現在被新冠病毒危機重傷的投資人，其實是自作自受，對忽視一個可預期的事件付出代價。他批評美國政府的2兆美元紓困方案，只是在幫這些投資人、花光現金的公司或是槓桿操作買回股票的公司解套而已。
塔雷伯現為紐約大學危機工程榮譽教授，他接受彭博資訊專訪時指出，「你買保險最糟糕的事，就是企圖算計時機。」塔雷伯一向主張危機時期與其向政府求救，投資人和企業更應該自己做好風險管理。
他強調，最佳的避險時間是在幾個月前，那時新冠病毒還沒有擴散變成大流行，股價高且市場波動還很溫和，得到「保護」的成本仍低。同理，美國政府在1月時就該確認病毒危機在中國大陸升高，馬上關閉空中交通，吸收航空公司停飛成本。
「我們不想在1月時花幾毛錢，現在要花數兆元。」塔雷伯說，你拖延愈久，就要付出更多錢。
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