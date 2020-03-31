台積電ADR漲1.9% 隨費半上漲 較台北交易溢價逾8%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電周一ADR收盤漲0.91美元收47.82美元，較台北交易股價溢價拉大為8.2%。費城半導體指數大漲3.8%。

美國股市周一上漲，醫療保健類股上漲，投資人尋找股價偏低，且經得起能抗疫舉措對經濟造成衝擊的股票。

紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業指數上漲690.70點，至22,327.48點，漲幅3.2%；標普500指數上漲85.18點，至2626.65點，漲幅3.4%。那斯達克綜合指數上漲271.77點，至7,774.15點，漲幅3.6%。

台灣加權股價指數昨天跌69.49點收9,629.43點。台積電跌2%，收267.50元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 58.70 +8.38 59.20 -0.85

中華電 CHT 107.29 +0.08 106.50 -0.74

台積電 TSM 289.37 +1.94 267.50 8.18

聯電 UMC 13.43 +2.78 13.95 -3.70

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電 紐約 台股

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