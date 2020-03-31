台積電ADR漲1.9% 隨費半上漲 較台北交易溢價逾8%

南非蘭德匯價30日盤中貶至歷史新低，原因是國際信評機構穆迪（Moody's）將南非債信評級打入垃圾級，但經濟學家警告，南非蘭德匯價可能還沒完全反映所有利空，仍將積弱不振，包括南非經濟在遭受新冠肺炎疫情衝擊之際，信評可能被進一步下調。在此同時，肺炎疫情已使一些新興市場瀕臨倒債邊緣。

2020-03-31 00:22