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國際油價跌至18年低點 因供給過剩 黃金因美元走強回落

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
據說奧克拉何馬州庫欣的一個關鍵儲油中心上周庫存激增400萬桶，令人擔心已經達到容量上限。美聯社
據說奧克拉何馬州庫欣的一個關鍵儲油中心上周庫存激增400萬桶，令人擔心已經達到容量上限。美聯社

國際油價跌至18年低點，因為世界主要經濟體都因為冠狀病毒防疫而實施封鎖，導致市場在需求萎靡和供給過剩之間失衡。黃金現貨和期貨價格均出現回調，不過因市場崩潰和經濟憂慮，投資人本季度將資金投入黃金ETF的金額達到史上之最。銅價下跌，勢創2011年9月以來最大單季跌幅。以下是整理自彭博的商品行情：

●原油：油價跌至18年低點

倫敦原油期貨下跌9%，至2002年3月以來最低價位。紐約原油一度跌至每桶20美元以下。

美國總統川普周一與俄羅斯總統普亭通話討論穩定能源市場的重要性，未能阻止油價下跌。

需求低迷迫使南非、加拿大等國煉廠停產，導致市場上原油過剩。據說奧克拉何馬州庫欣的一個關鍵儲油中心上周庫存激增400萬桶，令人擔心已經達到容量上限。

高盛估計，由於遏制冠狀病毒的措施損害了全球GDP，本周的石油消費量可能減少每日2,600萬桶。

倫敦ICE歐洲期貨交易所布蘭特原油下跌2.17美元，收於每桶22.76美元。 近月期貨本季迄今暴跌逾65%，為歷史最大單季跌幅。西德州中級原油（WTI）跌1.42美元，至20.09美元，盤中一度跌至19.27美元。

●黃金：本季流入黃金ETF的資金創紀錄新高

受市場崩潰和經濟憂慮驚嚇的投資人本季將資金投入黃金交易所交易基金的金額達到史上之最。

截至周五，與黃金相關的正向ETF已經吸引了約130億美元的資金流入，這是自2004年第一批黃金ETF開始交易以來最高。

現貨金價上周大漲8.6%，因冠狀病毒爆發提振對黃金的避險需求。各國政府制定財政刺激計畫以及央行向金融體系注入更多資金，也支撐黃金走強。

周一黃金因美元走強而出現回調，紐約時間下午3:31，現貨黃金價格下跌0.8%，至每英兩1,615.10美元。紐約商品交易所6月期貨收盤下跌0.7%。

●銅價下跌

在冠狀病毒大流行加劇對工業金屬需求的疑慮，並迫使企業縮減採礦事業之後，銅礦企業的股票即將創出2008年以來最糟糕的一季。

德國商業銀行的分析師Daniel Briesemann指出，銅礦股從兩方面遭受到沉重打擊，一方面是運營和供應鏈受到前所未有的破壞，另一方面投資人擔心全球經濟衰退；雖然中國復工率有了巨大的改善，但「世界上其他地方幾乎沒有任何需求」。

倫敦時間下午5:51，倫敦金屬交易所（LME）三個月銅期貨下跌0.4%，收報每噸4,769.50美元。銅市正走向自2011年9月以來最糟糕的一季。

倫敦 ETF

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