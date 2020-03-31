道瓊大漲690點 醫療、科技股領漲 投資人逢低進場

美國股市周一上漲，醫療保健類股上漲，投資人尋找股價偏低，且經得起能抗疫舉措對經濟造成衝擊的股票。

因創紀錄的2.2兆美元紓困計畫，再加上聯準會（Fed）的寬鬆政策下，美股收復部分失地，自一周前觸底以來，道瓊和標普500指數已上漲逾15%，但較2月的歷史高峰仍下跌了20%以上，原因在於新冠肺炎疫情導致企業停業、航空旅行減少，迫使數以百萬計的人在家工作。

紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業指數上漲690.70點，至22,327.48點，漲幅3.2%；標普500指數上漲85.18點，至2626.65點，漲幅3.4%。那斯達克綜合指數上漲271.77點，至7,774.15點，漲幅3.6%。

白宮周日將社交距離指引延長至4月底，川普原本表示希望在復活節前放寬一些限制，以減少經濟損失。不過，投資人也在努力探底和尋找亮點，醫療類股就是其中之一。

雅培(Abbott Laboratories, ABT)上漲6.4%。該公司表示，美國食品藥品管理局(FDA)批準了一項緊急情況下使用的冠狀病毒檢測。嬌生公司(Johnson &

Johnson, JNJ)上漲8%，該公司表示，在預防冠狀病毒的疫苗方面取得進展，有望在2021年初上市。

和醫療保健股一樣，科技類股也上漲逾4%，微軟股價漲幅超過7%，給標普500指數帶來的提振最大。

美國聯合大陸控股有限公司(United Airlines Holdings)、達美航空和美國航空集團等美國航空公司的股價下跌，這些公司削減航班，也在尋找其他削減成本的方法，包括裁員和減薪。

Robeco基礎股票全球主管Fabiana Fedeli說：「會有很多新聞，其中一些會是負面的--可能跟疫情有關，可能跟公司財務有關。當然也會有積極的消息。」

紐約Ladenburg Thalmann資產管理公司執行長Phil Blancato說：「投資人正伺機進場，尋求買進財務尚佳的股票，一旦危機過去，就會上漲。」

不過，很少有人相信這一波10年來最大規模的拋售已經結束，預測未來波動性的華爾街恐慌指數（VIX）仍處於2008年金融危機以來的最高水準附近。