延長隔離至4月底 道瓊指數反彈近700點

由於美國擴大遏制新型冠狀病毒爆發的措施，股市在上周的上漲基礎上繼續強勁反彈。

道瓊工業平均指數上漲690.7點或3.19%收2萬2327.48點。史坦普500指數上漲85.18點或3.35%收2626.65點，那斯達克綜合指數上漲271.77點或3.62%收7774.15點。微軟、Alphabet和亞馬遜等科技股領漲。微軟上漲7.03%，而Alphabet和亞馬遜分別上漲了3.25%和3.36%。