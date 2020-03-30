美油商瀕破產！克魯茲：若沙國持續經濟戰 將採取行動

聯合報 / 編譯陳韋廷／即時報導
圖為美國德州一處鑽油平台。路透
圖為美國德州一處鑽油平台。路透

美國德州聯邦參議員克魯茲30日說，他跟8名共和黨同僚近來在一場電話會議上，針對沙烏地阿拉伯與俄羅斯石油價格戰一事，向沙國駐美大使瑞瑪公主提出嚴厲批評。沙俄之間的石油價格戰已對美國產油商構成破產威脅。

克魯茲在接受CNBC專訪時表示，參議員們警告沙國說，若這場「經濟戰」持續下去，將對沙國採取行動。「我們說，若你們繼續進行針對美國的經濟戰，利用這次新冠病毒危機嘗試壓低油價，迫使一堆美國生產商破產，我們將採取一系列行動來升高外交壓力。若你們不改變做法，那麼跟美國的關係將發生根本性的改變。」

克魯茲在專訪中更指控沙國希望將美國生產商，尤其是德州二疊紀盆地與北達科他州的頁岩油生產商從業界中淘汰。

油價 破產

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