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疫情之下現金為王 大企業不惜成本瘋狂舉債舉債

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
Dealogic數據顯示，3月以來全球「投資級」公司發債規模激增至2,440億美元，為去年9月至今單月最高總發行量。 路透
Dealogic數據顯示，3月以來全球「投資級」公司發債規模激增至2,440億美元，為去年9月至今單月最高總發行量。 路透

擔憂新冠肺炎疫情侵蝕營收，「股神」巴菲特領導的波克夏公司、迪士尼、輝瑞（Pfizer）等高評級企業瘋搶現金，在借款成本升高之際仍大舉發行規模上千億美元的債券，反觀低評級企業則在苦苦掙扎。

金融時報（FT）報導，Dealogic數據顯示，3月迄今，全球「投資級」公司發行的債券規模激增至2,440億美元，為去年9月寫下歷史新高至今單月最高總發行量。其中美國企業以1,500億美元的創紀錄發行量居前，其次是歐洲的280億美元；另一份來自路孚特（Refinitiv）的數據指出，若再加上富國銀行和高盛等銀行新銷售的銀行公司債，本月全球公司債總發行量攀抵4,080億美元。

在各國央行和政府宣布擴大對金融市場的支持措施後，包括美國聯準會（Fed）將首度購買公司債，促使上周債券發行格外熱絡。

疫情爆發令全球企業瘋狂搶現金，這些企業提取信用額度同時大量舉債，試圖強化資產負債表，以因應經濟走下坡對營收造成的任何衝擊。

然而，隨著疫情危及許多發債方的信用，並引發部分金融市場混亂，美國投資級企業的舉債成本也水漲船高。根據ICE Data服務公司的數據，投資級債券的平均殖利率為3.9%，高於本月稍早出現的歷史低點2.26%。

儘管成本增加，部分企業近幾周頻繁進出債市。波克夏公司4日發行規模5億美元的10年期債券，與基準的美國公債利差僅0.9個百分點；旗下能源企業上周發行11億美元的10年期債券，殖利率已比公債高2.85個百分點。花旗集團歐洲公司債資本市場主管Tomas Lundquist說：「在這樣不確定的時機，證明有進入市場的能力，並確保流動性充足相當重要。」

相較之下，低評級企業發行的高收益債或「垃圾級」債，就沒有進入市場的能力。美國自4日起沒有發行任何高收益債，這個情況在歐洲則已經持續一個多月。

分析師警告，儘管評級較高的企業積極增持現金，企業違約風險升高仍可能危及經濟。過去十年間，借款成本持續維持在低檔，流通在外的公司債規模已成長至9兆美元。

疫情 新冠肺炎

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