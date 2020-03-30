國際油價見1字頭！專家：崩跌前所未見 美油恐受創最重

受新冠肺炎疫情抑制需求，以及沙烏地阿拉伯和俄羅斯持續價格戰影響，國際油價30日大幅下挫，倫敦布倫特原油期貨跌深至2002年11月以來，每桶22.77美元的最低價位，紐約原油期貨價格更一度跌破每桶20美元，這一崩跌走勢也讓專家持續看壞油市，認為油價還將繼續走跌。'

投資銀行Cantor Fitzgerald Europe油市析師阿勒代斯（Jack Allardyce）預估，沙國無視華府要求抑制產量壓力，本月大幅增產，這恐使得美國原油價格大幅低於今日每桶20美元的價位。雖然價格還未達到2008年全球金融危機時期的跌幅，但目前價格崩跌速度前所未見，且看來遠未結束。

他還指出，國際能源總署（IEA）估計全球旅遊限制恐導致短期需求下降五分之一，全球石油儲量很可能在未來2到3個月內影響到產能，這可能對美國原油造成特別大的損害，二疊紀的頁岩油價恐達到個位數。