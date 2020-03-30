覺得無緣致富？你可能困在中產階級的這八種思維

著有《富人怎麼想》並曾擔任嬌生、葛蘭素史克等大企業顧問的理財專家希伯德（Steve Siebold），花費數年時間研究富人與中產階級的差異，他最近在CNBC撰文點出，導致中產階級無法致富的八種思維。

辛勤工作就會富有─即使是憎恨的工作

多數人長年從事「還能忍受」的工作，同時擔憂被裁員，或夢想有朝一日終於能退休，甘願過著庸庸碌碌的生活，因為他們認為這是最有效的致富方法。馬德里先進研究機構人類學者魏斯於其著作《我們從不是中產階級：社會動能如何誤導我們》指出，中產階級篤信精英制度：藉由辛勤工作獲得地位，而地位必須被善加保護，以延續中產階級的價值。

相較下，超級富人相信工作是為了獲得成就感，當富人找到熱愛的志業後，會全心全意投入，成為該領域的佼佼者，賺取非比尋常的財富。

沒受過正式教育便無法致富

中產階級認為，在教育上的投資決定了財富多寡。然而，如果累積財富的秘訣是成績優異，那麼每個優等生都會是百萬富翁。富裕人士明白，富有與很會背教科書無關，和投資或與成功人士建立人脈等特定技能有較大的關聯。

事實上，一些舉世最富有的億萬富翁學歷並不高。身家估計達320億美元的戴爾科技執行長戴爾，19歲就從德州大學奧斯汀分校休學，只念到大一；蘋果創辦人賈伯斯更曾表示，從里德學院休學是「畢生最棒的決定之一」。

正規教育無法保證成功或致富， 若熱愛銷售，可以上網修習線上課程增進相關技能。比爾‧蓋茲將自身成就歸功給每年讀五十本書。

無法靠自己致富

一般人認為，富有是少數幸運兒的特權。而人類學者魏斯受訪時說得好：中產階級認為，無論拿到什麼牌，資產規模取決於努力、教育、專業技能、是否有房。若最後能過上好日子，中產階級人士會歸功給投資成功，若最後財務狀況不佳，則怪罪於投資失策或效率不佳，這也是中產階級評判他人的方法。

與此同時，超富人士明白在資本主義國家中，只要願意為旁人帶來莫大的價值，人人都有致富的權利，「如果透過解決問題服務他人，為何不能以財富作為回報？」，一旦建立這種觀念，一切水到渠成。因此，不要花心思在省下更多雜貨支出及帳單上，應腦力激盪、想出有潛力解決常見問題的新點子。

龐大財富會使人變壞

事實上，金錢可以發揮正能量。多數中產階級以為，富裕及成功會使人貪婪、腐敗，淪為漠不關心的壓迫者。但其實這與人的本質有關，如果本來就是惡棍，致富後會更猖狂。若本是誠實、謙遜、勤勞的人，能藉由更強大的財務實力，發揮更大的影響力。

在財務上打安全牌

中產階級總是擔心物資匱乏，因此在財務操作上非常保守，擔憂一旦損失金錢就賺不回來。富有人士則用錢賺更多錢，且不須費更多力氣。富人也理解這種策略的風險，也就是獲利可能來得很突然又豐厚，但也有可能會賠錢。富翁持續鑽研自身投資的優缺點，隨著經驗愈來愈豐富，也會更加精明，知道如何補回高風險交易的虧損。而一般人可透過創業、投資，或合夥提高風險耐受度，一旦學會相信自己的判斷後，信心也將提升。

過度重視儲蓄

普信集團2018年調查逾1,000位介於18歲至24歲的青年，達三成的受訪者說，滿15歲後父母才教導理財知識，且達82%的受訪者表示，學到的多是如何儲蓄及保持節儉。

超級富人則總是在想方設法將收入翻倍，或乘三倍，才能享受好生活，然後將剩餘資金投入股票、債券及房地產等標的。富人將金錢視為交換勞務及貨物、且不斷變動的中介，應不斷流通及增長，並傳承這種觀念給兒女、教導他們如何投資。

錢使人壓力大及情緒化

多數人從未累積龐大財富，因為他們負面看待金錢。當一般人成年後，被洗腦到單是討論理財，便覺得有壓力且焦慮，因此盡可能避開這類話題。但富人不會戴上有色眼鏡、理性地看待金錢，認為金錢是帶來選擇與機會的工具。富人由理性主導投資決策，不受情緒干擾。

太重視舒服安穩

中產階級都視及身心靈的安適為主要目標，但富人很早就明白發大財並不容易，且追求舒適會帶來嚴重的後果。富人學會在不確定性中怡然自得。一位百萬富翁曾表示，致富須付出代價，若心理素質夠強悍，能忍受短暫的痛苦，就能收割龐大的財富。

普羅大眾極力避開自己不喜歡的事，但建立財富的初期階段，也存在著最多機會。相較下，富人則大膽進取又樂觀。