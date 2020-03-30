全球瘋搶醫療物資 航空貨運費用狂飆近3倍

彭博資訊報導，由於全球各國急需醫療物資對抗新冠肺炎疫情，導致航空貨運包機費用狂飆。

物流公司「太平洋航空」創辦人兼董事長安東尼．劉27日受訪時說：「貨運包機價格從四到六周前的不到30萬美元，飆漲到過去幾天的60萬到80萬美元，極其瘋狂。」

安東尼．劉說，疫情還沒出現時，在淡季包一架波音747或777從香港運貨到歐洲，通常只要30萬美元，但現在「價格每個小時都在變，以前從來沒有過」。

國泰航空、大韓航空、美國航空集團等航空公司，如今都在客機機腹裡載運更多貨物，以迎合當前需求。