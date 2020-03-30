美股期指止跌反彈1.3% 人行擴大注資 澳央行斥資保就業
美股期指午後止跌反彈，中國央行再度調降逆回購操作利率，在公開市場淨投放人民幣500億元。
中國人民銀行周一開展500億元人民幣7天期逆回購操作，操作利率2.20%，較2月17日上次操作下調20個基點。該利率目前已下調至2012年彭博有紀錄以來的新低。
美股期指開盤原本崩跌，標普500指數期指跌2%，因美國新冠肺炎確診病例已突破13.2萬，英國則預警全國封鎖可能長達半年。
IG亞洲策略師 Jijgyi Pan說，美股期指「在中國將7天期逆回購操作下調20個基點後開始反彈，對市場提供不少支撐」。
此外，澳洲總理承諾將未來六個月斥資1,300億澳幣（800億美元） 來保全就業，此為財政刺激措施之一，將為勞工每兩周補貼1,500澳幣，確保業者不會裁員。澳洲標準普爾／澳洲200指數收盤狂漲7%，創史上最大漲幅。
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