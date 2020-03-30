快訊

實名制口罩4月9日起成人每14天9片 取消單雙號購買限制

直播／新冠疫情嚴峻！24小時內添3死 今新增8確診病例

美股期指止跌反彈1.3% 人行擴大注資 澳央行斥資保就業

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
中國人民銀行周一開展500億元人民幣7天期逆回購操作，操作利率2.20%，較2月17日上次操作下調20個基點。路透
中國人民銀行周一開展500億元人民幣7天期逆回購操作，操作利率2.20%，較2月17日上次操作下調20個基點。路透

美股期指午後止跌反彈，中國央行再度調降逆回購操作利率，在公開市場淨投放人民幣500億元。

中國人民銀行周一開展500億元人民幣7天期逆回購操作，操作利率2.20%，較2月17日上次操作下調20個基點。該利率目前已下調至2012年彭博有紀錄以來的新低。

美股期指開盤原本崩跌，標普500指數期指跌2%，因美國新冠肺炎確診病例已突破13.2萬，英國則預警全國封鎖可能長達半年。

IG亞洲策略師 Jijgyi Pan說，美股期指「在中國將7天期逆回購操作下調20個基點後開始反彈，對市場提供不少支撐」。

此外，澳洲總理承諾將未來六個月斥資1,300億澳幣（800億美元） 來保全就業，此為財政刺激措施之一，將為勞工每兩周補貼1,500澳幣，確保業者不會裁員。澳洲標準普爾／澳洲200指數收盤狂漲7%，創史上最大漲幅。

美股 澳洲 人民幣

延伸閱讀

奧運／否認共謀退賽致東奧延期 澳洲：綜合考量決議

抗「疫」銀彈 人行：大陸還有充足貨幣政策工具

人行本月首次逆回購 中標利率降20基點

人民幣中間價貶20個基點 人行今無逆回購到期

相關新聞

國際油價每桶竟也看到1字頭！ 倫敦油價大跌至17年低點

國際原油價格在亞洲交易時段早盤跌至17年來的最低點，西德州中級原油（WTI）期貨每桶真的出現1字頭──每桶竟不到20美元...

經濟解析／不出幾周 油市將面臨比油價下跌還可怕危機

美國原油期貨今天開盤不久即跌破每桶20美 元，接近18年來的谷底。如今面臨全球消耗量銳減，加上沙烏地阿拉伯和俄羅斯大打價...

美英疫情加劇 美股期指開盤大跌2.2％、倫敦油價崩4.3％

美股期指周一開盤再度崩跌，因美國新冠肺炎確診病例已突破13.2萬，英國則預警全國封鎖可能長達半年。美國國家過敏和傳染病研...

不滿中國隱匿疫情 傳英國考慮5G建設排除華為

美國雜誌「財經內幕」（Business Insider）今天引述英國「週日郵報」報導，英國強生政府非常不滿中國對新冠肺炎...

美股漲跌太激烈 部分分析師認輸不再預測

新冠肺炎危機導致美國股市劇烈震盪，暴漲暴跌令投資人摸不著頭緒。經濟面臨空前的不確定性，部分華爾街分析師因此放棄對接下來走...

新冠肺炎人心惶惶 有錢人如何自我隔離防疫？

財經網站CNBC報導，我們多數人都必須在自己的家中或公寓裡自我隔離，不過富豪的自我隔離，卻是住進最先進的地下碉堡、或是遠...

接到美國國務院來電 創投兩人組全球尋寶搜羅口罩

住舊金山、合作經營創投公司的兩名好友，麥德維爾（Jake Medwell）和奧亭（Drew Oetting），日前接到美...

印度全面鎖國 小米籲開放手機網購配送

新冠病毒疫情在印度肆虐，印度宣布鎖國21天，將影響到電子商務等各行各業，消息指出，包括小米、Realme等大陸手機廠商正...

企業高層砸錢 大買自家股

企業內部人士正以近幾年來僅見的速度買進自家公司的股票，顯示他們正在押注，遭新冠肺炎疫情重創的股市將會反彈。

陸向聯合國提新網路架構

金融時報報導，中國大陸工業和信息化部（MIIT）已攜手華為、中國聯通及中國電信，共同向聯合國國際電信聯盟（ITU）提出一項「新IP」計畫，啟用全息圖（hologram）及自駕車等尖端科技，希望打造核心網絡技術的新標準。西方國家擔心，這將使中國大陸國營企業將進一步掌控這個支撐網路的架構。

美課電動車特別費 惹議

全美有半數以上的州對電動車課徵特別註冊費，目的是為彌補汽油稅的損失，但批評者認為，此舉與提倡能源效率背道而馳，破壞鼓勵消費者擁抱替代能源車輛的努力。

彭博：新興國救經濟 不夠力

彭博資訊經濟學者指出，在新冠肺炎肆虐下，20國集團（G20）正在動員充裕的財政火力，以彌補上半年估計約1.4兆美元所得損失，特別是富裕國家已經做得相當充分，相較下，新興經濟體卻做得不夠，俄羅斯、阿根廷等開發中國家未來的經濟衰退將更深、更久。

熱門新聞

菲律賓衛生部包機墜毀 機上8人全罹難

經濟解析／不出幾周 油市將面臨比油價下跌還可怕危機

疫情重創 專家：油國主權基金正在出脫多達2250億美元股票

美英疫情加劇 美股期指開盤大跌2.2％、倫敦油價崩4.3％

逃離新冠病毒 美國人出現2020年大遷徙

酒精？衛生紙？老外的必需品觀念跟你想的不一樣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。