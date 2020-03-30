美股期指止跌反彈1.3% 人行擴大注資 澳央行斥資保就業

彭博資訊經濟學者指出，在新冠肺炎肆虐下，20國集團（G20）正在動員充裕的財政火力，以彌補上半年估計約1.4兆美元所得損失，特別是富裕國家已經做得相當充分，相較下，新興經濟體卻做得不夠，俄羅斯、阿根廷等開發中國家未來的經濟衰退將更深、更久。

2020-03-30 00:24