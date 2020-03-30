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接到美國國務院來電 創投兩人組全球尋寶搜羅口罩

聯合報 / 編譯季晶晶／即時報導
經營創投事業的麥德維爾和奧亭全球尋寶，為美國醫療機構和地方政府找供應商買口罩。取自Instagram@pedals.id
經營創投事業的麥德維爾和奧亭全球尋寶，為美國醫療機構和地方政府找供應商買口罩。取自Instagram@pedals.id

住舊金山、合作經營創投公司的兩名好友，麥德維爾（Jake Medwell）和奧亭（Drew Oetting），日前接到美國國務院來電，詢問醫療口罩的可能貨源。

華爾街日報報導，事情開頭是在3月中旬，因為創投業務而經常接觸物流業者的奧亭，聽說一家物流公司弄到一批口罩和呼吸器，問知不知道有誰想買。奧亭傳訊給現為愛荷華州議會參議員的高中同學，後者聯絡醫院人員，立即有人回覆：「你是認真的吧？消息好到不真實。」

想支援美國醫護人員抗疫的麥德維爾和奧亭後來向各地聯絡得上的倉庫業主和製造商放消息，包括巴西、越南和沙烏地阿拉伯。他們收到數百則簡訊和電話，有些合法，有些並不。一些陌生人送來證明手上有貨的照片直逼綁架勒贖留言，一堆蒙面人站在成排貨架前。

麥德維爾和奧亭於是正式登記成立了一個慈善組織，不收取任何費用，專幫醫院和地方政府找供應商，搜羅口罩、手套和其他醫療設備。這個年約30歲的兩人組，加上橫跨中美兩國投資界的陳漢彬，把他們的任務稱做「口罩行動」。陳漢彬說：「這是場海嘯，我們不過是造了划槳小舟。」

美國瘋找口罩，有一部分仰賴這種民間管道。穿著連帽衫的麥德維爾和奧亭用架設在廚房中島的辦公桌在全球尋寶，狂打電話或用WhatsApp傳訊，與囤貨者討價還價，再安排貨運。他們不時要喊陌生人「兄弟」或「大哥」，穿插幾句蹩腳的西班牙語。奧亭描述他們兩人的任務是「拼湊供應」，希望自己的商業技巧能用在更了不起的地方。

夏威夷州衛生局副主任羅斯說，她剛被引介給兩人時心存懷疑，但現在只要醒著，幾乎每小時都在和他們聯絡防護裝備的事。首批20萬片最高等級的口罩預定下周自中國運抵夏威夷。羅斯稱讚他們神速。

疫情緊張的此刻，想求人情拿貨十分困難。但麥德維爾和奧亭上周找到一位聯絡人，聯絡上前總統候選人楊安澤，後者居中牽線下，短短48小時內就幫他們為紐約市找到貨源。

美國的醫療照護體系各自為政，少有醫院合力進行採購，不像義大利和中國可以一次為全國醫院購入裝備，這使得問題更加複雜。楊安澤嘆：「各州會相互競爭。」

買家爭搶之下，N95口罩的價格本月已從約1美元飆漲到5美元或更高。

美國正面臨抗疫裝備奇缺的窘境。衛生及公共服務部年初估計，如果疫情延燒，美國可能需要3.5億片面罩。另根據聯邦官員，儲備的呼吸器面罩數量共1200萬個，但估計需求將高達3億。

口罩 衛生局 疫情

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