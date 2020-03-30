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經濟解析／不出幾周 油市將面臨比油價下跌還可怕危機

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
可能不出幾周，全世界的貯油容量便不堪負荷。路透
可能不出幾周，全世界的貯油容量便不堪負荷。路透

美國原油期貨今天開盤不久即跌破每桶20美 元，接近18年來的谷底。如今面臨全球消耗量銳減，加上沙烏地阿拉伯俄羅斯大打價格價，種種跡象顯示，可能不出幾周，全世界的貯油容量便不堪負荷。

●沙俄價格戰休兵暫無指望

沙烏地阿拉伯上周五表示，並未就減產或擴大OPEC+產油國陣營和俄羅斯取得任何聯繫。俄羅斯的決心也有增無減，能源部副部長 Pavel Sorokin說，每桶25美元的油價令人不快，但這對莫斯科來說並不是一場災難。

澳洲聯邦銀行的大宗商品分析師Vivek Dhar說：「需求顧慮很重要但大家已知道，真正導致市場下跌的是我們從沙烏地阿拉伯和俄羅斯得到的消息，他們打算繼續走目前的路。」「市場對達成協議的希望落了空。」

●全球消費量空前下滑

全球通常每天消耗1億桶石油，但交易員和分析師認為，在短短幾周之內，高達四分之一的消耗就消失了。如此幅度下墜是前所未見的。1929年的大崩潰、1970年代的兩次石油衝擊以及全球金融危機都還沒這麼嚴重。

澳洲國民銀行大宗商品主管 Lachian Shaw說：「OPEC、沙烏地阿拉伯、俄羅斯可以化解歧見，但OPEC無能為力的是，新冠肺炎疫情影響需求實在太大。」

●更迫切的危機：石油沒地方貯放

Shaw說：「現實是，若不見任何改變，全球貯量不出兩個月就會暴滿，將帶給油價全面破壞性的衝擊。 」

最近幾天在德州 Midland產品的原油現價比期貨還低幾美元，表明業者也預期供給將大量湧入。

Shaw說：「從實體行情來看，真的非常慘澹。必須要有強烈信息告訴供應商，形勢真的是非常淒慘。 」

路透專欄作家坎普（John Kemp）指出，國際能源總署（IEA）已表示，受到疫情和各地實施封鎖的影響，石油消耗量可能每天短少2,000萬桶。如此一來 ，貯油設施便每月會增加6億桶原油。

如果沙俄藉每天增產200到300萬桶來打價格戰，坎普認為，貯放的油量會增加更多，達到每月6.5億到7億桶。

主要的庫存擺在尚待轉運的油田、煉油廠和接收站。次要的庫存擺在批發和零售通路業者，再其次的庫存擺在終端客戶。

●煉一桶虧一桶 台灣在內亞洲煉油業者減產因應

因需求銳減，亞洲各大煉油業者紛紛計劃降低產能，像是南韓的Hyundai Oilbank本月已將大山邑的煉油廠減產10%至15%。據彭博報導，南韓和台灣的煉油業者因找不到煉油產品過剩又找不到買主，也考慮擴大減產。

彭博指出，因需求降至多年來最低，從杜拜原油提煉為各種燃料的利潤轉負，每桶煉油利潤變成負2.22美元。

俄羅斯 沙烏地阿拉伯 OPEC

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