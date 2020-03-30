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新加坡放寬貨幣政策 預告今年將陷入衰退

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
新加坡引導本國匯率升貶來管理貨幣政策，是全球唯一利用匯率來控制利率的主要經濟體。路透
新加坡引導本國匯率升貶來管理貨幣政策，是全球唯一利用匯率來控制利率的主要經濟體。路透

新加坡金融管理局今天（30日）宣布寬鬆貨幣政策，新加坡元「將採取自目前價位每年0%的政策區間升幅」，寬度維持不變。金管局並預測，新加坡今年經濟將陷入衰退。

新元兌美元匯價在公布決策後升值0.4%至1.4216。

金管局表示，此政策「確認目前新元名目有效匯率（S$NEER），以及往後政策區間的寬度（width）和0%的上升坡度（slope）」，因此提供貿易加權（trade weighted）匯率的穩定性。

同時，金管局也表示，將透過貨幣市場操作，提供金融體系充足的流動性。

新加坡也在新聞稿中說：「新冠肺炎已導致新加坡乃至於全球經濟景氣嚴重萎縮，不僅供應鏈干擾，多國實施的旅行限制，需求陡降。新加坡今年經濟將進入衰退，GDP成長率料為-4至-1%。因此，即使若干進口產品可能因生產和運輸干擾而上漲，通膨緩和壓力勢將擴大。MAS因此下修2020年核心通膨和整體通膨至-1到0%。」

新加坡引導本國匯率升貶來管理貨幣政策，是全球唯一利用匯率來控制利率的主要經濟體。

新加坡 通膨

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