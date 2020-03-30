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台積電上周五ADR隨費半挫5.9% 今開盤面臨270元保衛戰

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電上周五ADR收盤跌2.96美元，收46.91美元，較台北交易股價溢價減為3.9%。費城半導體指數上周五大跌5.3%。

日月光和聯電也大跌，低於在台北交易股價的折價率拉大。

美股期指今天開盤再度崩跌，因美國新冠肺炎確診病例已突破13.2萬，英國則預警全國封鎖可能長達半年。道瓊期指今天大跌逾400點，延續美股上周五重挫之勢，不過，上周周線漲幅為1938年來最大。

道瓊工業指數上周五收盤暴跌915點，或4.1%，成為21,636點；標普500指數跌3.4%至2,541點；那斯達克綜合指數跌3.8%，收7,502點。

台灣加權股價指數上周五跌37.44點收9,698.92點。台積電跌2.5%，收273.00元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 54.10 -9.82 59.80 -9.54

中華電 CHT 107.08 -1.72 107.50 -0.39

台積電 TSM 283.54 -5.94 273.00 3.86

聯電 UMC 13.06 -5.26 14.00 -6.74

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電 美股 新冠肺炎

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