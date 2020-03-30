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國際油價每桶竟也看到1字頭！ 倫敦油價大跌至17年低點
國際原油價格在亞洲交易時段早盤跌至17年來的最低點，西德州中級原油（WTI）期貨每桶真的出現1字頭──每桶竟不到20美元！
新冠病毒疫情在歐洲和北美的蔓延不見放緩的跡象，而且沙烏地阿拉伯和俄羅斯依然一意孤行繼續爭奪市場占有率的價格戰。
倫敦原油期貨一度下跌7.6%，至2002年11月以來的最低點。紐約油價也一度大跌7.4%至每桶19.92美元。
倫敦油價上周五下跌5.4%，連續五周走低。西班牙周日出現迄今為止最高單日新冠病毒死亡病例，不過義大利的死亡人數已連續第二天下降。同時，美國傳染病權威表示，美國的新冠肺炎死亡人數可能達到20萬。
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