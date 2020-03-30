國際油價每桶竟也看到1字頭！ 倫敦油價大跌至17年低點

新冠肺炎疫情擴散全球，目前是有症無藥，疫苗研發預估要18個月，誰都不願等、也等不起，美國、挪威、日本及俄羅斯等國都競相開發藥品、或開始以實驗用藥治療病患，但全球醫生都亟需得到哪種藥品管用的證據。

2020-03-30 00:18