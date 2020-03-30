美英疫情加劇 美股期指開盤大跌2.2％ 倫敦油價崩4.3％
美股期指周一開盤再度崩跌，因美國新冠肺炎確診病例已突破13.2萬，英國則預警全國封鎖可能長達半年。美國國家過敏和傳染病研究所所長Anthony Fauci則發出嚴厲警告，美國新冠病毒死亡人數最高可能達到20萬人。
紐約時間下午6:01，標普500指數6月期指下跌2%，道瓊期指下跌230點，延續美股上周五重挫之勢，不過，上周周線漲幅為1938年來最大。
QMA基金經理人 Ed Campbell說：「我們必須習慣大幅波動的狀況，美股會不斷重測低點，才會找到底部。美股目前已反映衰退的情境，但這不表示就會繼續下跌。築底是一個過程。」
布蘭特原油期貨今天在亞洲開盤大跌4.3%至每桶23.85美元。
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