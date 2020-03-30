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美車廠生產呼吸器 挑戰大
美國總統川普上周末破天荒動用「國防生產法」，要求通用等汽車大廠投入呼吸器的生產行列，但臨危受命的汽車業者能否跨界製造這項救命醫療器材，仍面臨嚴峻考驗。
就在福特（Ford）和通用汽車（GM）表示將協助生產呼吸器的幾天後，川普27日動用國防生產法，下令優先增產這個救命工具。汽車製造廠成為川普和其他世界領袖的最佳希望。
這項前所未見的舉措凸顯汽車製造商在全球供應鏈體系的強大角色，管理能取得各種零組件的龐大的企業網絡。
西北大學的供應鏈管理教授桑德絲說：「他們（汽車製造商）可能不知道如何製造呼吸器，但擁有呼吸器製造商所沒有的規模。」
除了福特和通用汽車，飛機製造龍頭空中巴士、電動車巨擘特斯拉及家電大廠戴森（Dyson）均提議可以協助生產呼吸器。此外，萊斯大學表示，一個工程學生小組將與醫療設計公司Metric Technologies合作，開發袋瓣罩（BVM）呼吸器的原型，生產成本不到300美元。
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