彭博：新興國救經濟 不夠力

彭博資訊經濟學者指出，在新冠肺炎肆虐下，20國集團（G20）正在動員充裕的財政火力，以彌補上半年估計約1.4兆美元所得損失，特別是富裕國家已經做得相當充分，相較下，新興經濟體卻做得不夠，俄羅斯、阿根廷等開發中國家未來的經濟衰退將更深、更久。

彭博經濟學者的報告指出，假定肺炎疫情迅速獲得控制，先進經濟體現有的財政政策布局，將能支持下半年全球經濟復甦；反觀許多新興經濟體，不僅資金供給不足，刺激政策力道也不夠，因此就算疫情結束，經濟衰退也不會結束。

報告指出，目前整個G20的財政擴張措施共約1.8兆美元，內容包括減稅及提高福利給付，還有政府的定向支持措施。美國新通過的刺激計畫規模已超過實際需要；德國也跟進，金額足以填補防疫造成的所得缺口而有餘；英國政府也對民眾提供可觀且廣泛的援助。

新興經濟體卻不然。中國大陸的財政因應措施迄今仍然「有限」；印度若想避免長期衰退，需要規模「大得多」的財政擴張措施。

報告指出，多國政府不僅須提供貸款，還須彌補所得漏洞，才能使經濟站穩腳跟，「少了所得支持，家庭與企業下半年一開始將負債沈重，須撙節支出以償還貸款」。

報告預測，這次衰退雖來得急驟，但去得也快，因為先進經濟體已做好承受衝擊的充分準備，由各國央行大買資產，吸收新增的借貸。但寬鬆措施也可能犯錯，例如前半段景氣的衰退程度可能比預期更嚴重，而刺激措施可能來得太晚，或目標不對。

經濟學者警告，最令人擔憂的是疫情可能拖得更久；果真如此，即使是先進經濟體的擴張能力也終將耗盡。