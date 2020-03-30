美課電動車特別費 惹議

全美有半數以上的州對電動車課徵特別註冊費，目的是為彌補汽油稅的損失，但批評者認為，此舉與提倡能源效率背道而馳，破壞鼓勵消費者擁抱替代能源車輛的努力。

據全美州議會聯合會（NCSL）統計，全美50州之中，共28州每年對充電式電動車課徵50至逾200美元的特別費；14州對油電混合動力車收取年費。這些費用的目的，是為了彌補電動車車主不用買汽油、因而不必繳燃料稅所造成的稅收缺口，許多州政府的道路工程都仰賴這筆稅款。

NCSL的能源計畫主任哈特曼表示：「幾年前幾乎沒有收費，我們已目睹這項費用大規模成長。」

去年充電式的汽車及卡車約33萬輛，僅占當年美國汽車總銷售1,700萬輛的2%。但哈特曼說，各州官員已開始在為更多車主不開燃油車的未來預做準備。

為倡導消費者購買電動車，絕大多數的提供稅務獎勵及其他優惠。但電動駕駛運輸協會（EDTA）主席柯連表示，有些州同時提供獎勵與課徵特別費，令消費者覺得很矛盾，「通常這種費用實際上是在懲罰效率和創新」。