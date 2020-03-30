美課電動車特別費 惹議
全美有半數以上的州對電動車課徵特別註冊費，目的是為彌補汽油稅的損失，但批評者認為，此舉與提倡能源效率背道而馳，破壞鼓勵消費者擁抱替代能源車輛的努力。
據全美州議會聯合會（NCSL）統計，全美50州之中，共28州每年對充電式電動車課徵50至逾200美元的特別費；14州對油電混合動力車收取年費。這些費用的目的，是為了彌補電動車車主不用買汽油、因而不必繳燃料稅所造成的稅收缺口，許多州政府的道路工程都仰賴這筆稅款。
NCSL的能源計畫主任哈特曼表示：「幾年前幾乎沒有收費，我們已目睹這項費用大規模成長。」
去年充電式的汽車及卡車約33萬輛，僅占當年美國汽車總銷售1,700萬輛的2%。但哈特曼說，各州官員已開始在為更多車主不開燃油車的未來預做準備。
為倡導消費者購買電動車，絕大多數的提供稅務獎勵及其他優惠。但電動駕駛運輸協會（EDTA）主席柯連表示，有些州同時提供獎勵與課徵特別費，令消費者覺得很矛盾，「通常這種費用實際上是在懲罰效率和創新」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言