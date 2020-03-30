陸向聯合國提新網路架構

金融時報報導，中國大陸工業和信息化部（MIIT）已攜手華為、中國聯通及中國電信，共同向聯合國國際電信聯盟（ITU）提出一項「新IP」計畫，啟用全息圖（hologram）及自駕車等尖端科技，希望打造核心網絡技術的新標準。西方國家擔心，這將使中國大陸國營企業將進一步掌控這個支撐網路的架構。

華為表示，在多個國家與企業的協助下，這項新網絡架構的部分技術已建置完成，但未透露參與者。華為說，已準備好在2021年初測試網路元件。根據FT取得的文件，華為形容現行支撐全球網絡的網路基礎設施TCP / IP「不穩定」且「嚴重不足」，無法應付2030年前的數位時代需求，包括自駕車、物聯網（IoT），及全息遠距即時傳輸。

這項中國大陸的提案建議，ITU應把「目光放遠」，「擔起由上而下的未來網絡設計責任」。華為說，開發新IP純粹是為因應日新月異的數位時代技術需求，且未在內部設計建置監管系統。華為說，正在領導ITU的一個團隊，專注於研發未來網路技術，「新IP的研究和創新是開放給全球科學家和工程師參與及貢獻心力。」

但這項「新IP」提案已引起英國、瑞典、美國等西方國家的疑慮，認為該系統將分裂全球網路，並使大陸國營網路供應商進一步控制民眾上網。