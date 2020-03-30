企業高層砸錢 大買自家股

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
圖／經濟日報提供
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企業內部人士正以近幾年來僅見的速度買進自家公司的股票，顯示他們正在押注，遭新冠肺炎疫情重創的股市將會反彈。

華爾街日報報導，逾2,800名企業主管和董事3月以來已買進價值近11.9億美元的自家公司股票。根據提供企業內部人士交易活動數據分析的供應商華盛頓服務公司（Washington Service），若以人數或美元為計算基礎，皆為1988年以來第三高。

數據顯示，企業內部人士在3月1-24日買進的自家公司股票金額，高於去年12月到今年2月整整三個月的買進總額，也是每月平均購買金額約2.35億美元的五倍有餘。同時，個人買進的人數為2008年11月金融海嘯期間來最高。

企業內部人士是在肺炎疫情重創全球經濟和造成市場混亂之際，買進自家公司股。因為企業內部人士最了解公司展望，因此買進自家公司股票的舉措，成樂觀看待企業展望和讓投資人放心的證據，尤其是在動盪時期。

買進自家企業股票的內部人士，包括富國銀行、馬拉松石油及連鎖健身房Planet等三家公司的執行長；這三家公司的股價今年來已分別下跌43%、71%及30%。

密西根大學金融學教授賽伊翰說，內部人士認為市場只是暫時走跌，不會造成永久傷害，「中國已解決新冠肺炎的問題，南韓也解決這個問題，這兩國已向我們展示要做什麼事才能解決此問題」。

新冠肺炎 疫情 金融海嘯

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