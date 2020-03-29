快訊

新冠確診護理師創最快出院紀錄 住院最久是她

三度鞠躬謝媒體 辛龍離開靈堂情緒潰堤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

文在寅帶頭捐薪 政府拋6兆紓困

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
韓國政府將拋出6兆韓元的紓困方案，包括發放現金券、保險補助及現金補償等。圖左3為南韓總統文在寅。（photo by Pixabay）
韓國政府將拋出6兆韓元的紓困方案，包括發放現金券、保險補助及現金補償等。圖左3為南韓總統文在寅。（photo by Pixabay）

南韓政府擲6兆紓困，逾1000萬戶家庭受益！南韓總統文在寅帶頭下，政府高階官員將在疫情期間捐出30%的月薪，作為防疫及人民財政支援的資金，另將減免一半低收入家庭和中小企業醫療及勞工保險支付金額，以及發放最高140萬韓元（約台幣3萬5000元）的現金券補貼。

政府官員捐薪

根據《韓聯社》報導，南韓政府日前表示，正在研擬針對疫情的緊急振興方案，將對1000萬戶低收入家庭提供財政支援。

根據南韓財政部的規劃，一個中低收入戶4人家庭可以一次性獲得一筆100萬韓元（約台幣2萬5000元）的補助，此筆高達6兆韓元的紓困措施將在本週由總統文在寅主持的緊急經濟委員會會議上進行討論。在南韓，約有一半的家庭是中低收入戶。

在總統文在寅的帶頭宣誓後，韓國政府的高階官員也將在疫情期間捐出月薪的30%，作為防疫工作及提供人民財政支持的資金。從下個月開始，政府也將減免50%低收入家庭和中小企業醫療及勞工保險所需支付的金額，最長可達3個月。

多項紓困方案

據《南韓先驅報》報導，即將舉行的緊急經濟委員會議中，總統文在寅和相關部會將針對紓困方案的總金額、方案中止的期限、稅收減免的額度以及減免方案適用的族群等細節進行討論。

勞動部則將對69歲以下或低收入族群提供為期3個月，約每月50萬韓元的津貼。除了直接的現金補償，衛生福利部還與各地市政府合作，為收入最低的兒童和老年人提供為期4個月的現金券。根據該計劃，一戶4人家庭最多可獲得140萬韓元（約台幣3萬5000元）的補貼。

【更多精采內容，詳見

南韓 韓元 文在寅

延伸閱讀

南韓疫情趨緩 文在寅支持率16個月來新高

川普今年首度致電文在寅一講23分鐘 究竟討了什麼?

川普向文在寅求援醫療裝備 首度啟動國防生產法

美缺抗疫醫療裝備 川普打電話向文在寅求援

相關新聞

疫情重創 專家：油國主權基金正在出脫多達2250億美元股票

摩根大通公司（JPMorgan）預估，中東與非洲產油國的主權財富基金正在出售多達2,250億美元的股票，因為國際原油價格...

新冠肺炎人心惶惶 有錢人如何自我隔離防疫？

財經網站CNBC報導，我們多數人都必須在自己的家中或公寓裡自我隔離，不過富豪的自我隔離，卻是住進最先進的地下碉堡、或是遠...

文在寅帶頭捐薪 政府拋6兆紓困

南韓政府擲6兆紓困，逾1000萬戶家庭受益！南韓總統文在寅帶頭下，政府高階官員將在疫情期間捐出30%的月薪，作為防疫及人民財政支援的資金，另將減免一半低收入家庭和中小企業醫療及勞工保險支付金額，以及發放最高140萬韓元（約台幣3萬5000元）的現金券補貼。

歐盟推電子支付 防紙幣成病毒媒介

新冠肺炎疫情竟成了無現金支付（信用卡、電子票證、行動支付等）的發展契機！歐盟執委會正鼓勵人民多使用無現金交易，美國和中國也打算推出數位貨幣，原因是無現金支付不僅可減少接觸紙幣而攜帶病毒的機會，也可避免人與人之間近距離的接觸。《歐洲動態》分析，在疫情結束後無現金交易可望持續普及。

海鮮暴跌 澳洲漁民苦

澳洲漁業受新冠肺炎疫情衝擊，高價海鮮價格大跌，漁民希望政府協助度過難關。

在家辦公當道 監控軟體熱

彭博資訊報導，美國銀行控股公司Axos Finacial Inc.在家工作的員工收到老闆的一封電郵：我們正注視著你。我們...

國際財經市場本周展望（2020/3/30~4/3）

新冠肺炎疫情發展：根據最新統計，美國累計確診人數已突破10萬大關，成為全球病例最多的國家，留意疫情發展以及潛在治療藥物開發狀況和實驗數據。

油價跌到變負數！美生產商貼錢請買家把油運走

彭博資訊報導，在美國實體油市的一角，原油價格已經變成負數，由生產商貼錢付費，請買家把油運走。

每10分鐘拍你螢幕 遠端辦公監控軟體熱銷

彭博資訊報導，美國銀行控股公司Axos Finacial Inc.在家工作的員工收到老闆的一封電郵：我們正注視著你。我們記錄你敲鍵盤的次數。我們進入你瀏覽的網站。每隔10分鐘左右，我們會把你螢幕上的頁面拍下來。因此，去工作，否則後果自負。

抗疫打長期戰 安倍擬空前規模緊急經濟對策

武漢肺炎疫情在全球加速擴大，日本首相安倍晉三於28日晚召開記者會表示，這次抗疫可能是打一場長期戰，今後約10天內將擬定比...

【彭博專欄】全球美元短缺 企業新難題

中國大陸企業經濟新冠肺炎的打擊後，現在又面臨一些干擾：全球美元短缺。

史詩級銀彈！全球政府和央行備妥11兆美元 對抗疫情

全球大型經濟體正祭出史上最猛的灑幣政策，包括發放現金和購債在內已備妥約11兆美元銀彈，希望藉此控制新冠肺炎疫情造成的傷害...

熱門新聞

油價跌到變負數！美生產商貼錢請買家把油運走

美銀兩指標顯示：債市泡沫化 股市有望大反彈

拜登沒能趁疫情擴大時讓聲勢上揚 反遭邊緣化

川普民調支持率創新高 首次超過反對意見

疫情重創 專家：油國主權基金正在出脫多達2250億美元股票

英相強生寄給每戶一封信 花掉納稅人2.13億

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。