文在寅帶頭捐薪 政府拋6兆紓困

南韓政府擲6兆紓困，逾1000萬戶家庭受益！南韓總統文在寅帶頭下，政府高階官員將在疫情期間捐出30%的月薪，作為防疫及人民財政支援的資金，另將減免一半低收入家庭和中小企業醫療及勞工保險支付金額，以及發放最高140萬韓元（約台幣3萬5000元）的現金券補貼。

政府官員捐薪

根據《韓聯社》報導，南韓政府日前表示，正在研擬針對疫情的緊急振興方案，將對1000萬戶低收入家庭提供財政支援。

根據南韓財政部的規劃，一個中低收入戶4人家庭可以一次性獲得一筆100萬韓元（約台幣2萬5000元）的補助，此筆高達6兆韓元的紓困措施將在本週由總統文在寅主持的緊急經濟委員會會議上進行討論。在南韓，約有一半的家庭是中低收入戶。

在總統文在寅的帶頭宣誓後，韓國政府的高階官員也將在疫情期間捐出月薪的30%，作為防疫工作及提供人民財政支持的資金。從下個月開始，政府也將減免50%低收入家庭和中小企業醫療及勞工保險所需支付的金額，最長可達3個月。

多項紓困方案

據《南韓先驅報》報導，即將舉行的緊急經濟委員會議中，總統文在寅和相關部會將針對紓困方案的總金額、方案中止的期限、稅收減免的額度以及減免方案適用的族群等細節進行討論。

勞動部則將對69歲以下或低收入族群提供為期3個月，約每月50萬韓元的津貼。除了直接的現金補償，衛生福利部還與各地市政府合作，為收入最低的兒童和老年人提供為期4個月的現金券。根據該計劃，一戶4人家庭最多可獲得140萬韓元（約台幣3萬5000元）的補貼。

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