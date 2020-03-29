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疫情重創 專家：油國主權基金正在出脫多達2250億美元股票

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
產油國主權基金將大舉出售股票。路透
產油國主權基金將大舉出售股票。路透

摩根大通公司（JPMorgan）預估，中東與非洲產油國的主權財富基金正在出售多達2,250億美元的股票，因為國際原油價格下跌與新冠肺炎疫情已傷害這些國家的財政。

摩根大通的策略師潘尼吉爾佐格魯指出，快速擴散的新冠肺炎疫情已重創全球經濟、引發股市大跌，導致產油國與非油國的主權財富基金在股市損失約1兆美元。他是根據主權財富基金研究所（SWFI）和主權財富基金的數據提出這項估計。

潘尼吉爾佐格魯說，挪威以外的產油國主權財富基金，在近幾周可能出脫了1,000億至1,500億美元的股票，未來數月應該還可能出售500億至750億美元的股票。

繼續持股並冒著損失更多的風險，不是某些產油國主權基金的選項。產油國政府正面財政上的雙重打擊，包括油價暴跌導致國庫收入持續減少，以及各國政府為因應疫情大舉推出緊急預算致使支出暴增。

多數產油國的主權基金必須備有許多現金緩衝，以防油價崩跌引發的政府資金需求。阿布達比、科威特、卡達、巴林、沙烏地阿拉伯、奈及利亞、安哥拉等產油國的主權財富基金因全球股市重挫20%而損失慘重，這些國家的財政也因今年油價崩跌三分之二而日益緊絀。

油價 新冠肺炎 疫情

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