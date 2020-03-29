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歐盟推電子支付 防紙幣成病毒媒介

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
《歐洲動態》分析，在疫情結束後無現金交易很有可持續普及下去。(Photo by Wikimedia Commons)
《歐洲動態》分析，在疫情結束後無現金交易很有可持續普及下去。(Photo by Wikimedia Commons)

新冠肺炎疫情竟成了無現金支付（信用卡、電子票證、行動支付等）的發展契機！歐盟執委會正鼓勵人民多使用無現金交易，美國和中國也打算推出數位貨幣，原因是無現金支付不僅可減少接觸紙幣而攜帶病毒的機會，也可避免人與人之間近距離的接觸。《歐洲動態》分析，在疫情結束後無現金交易可望持續普及。

鼓勵無現金支付

根據《歐洲動態》和《Small Caps》報導，歐盟執委會副主席東布羅夫斯基斯26日在推特上寫到：「現在正是放棄銅板改用無現金支付的好時機，有助於控制新冠病毒的傳播。」他也建議，銀行應放寬無現金交易的上限至50歐元。

根據管理顧問公司麥肯錫的估計，歐洲疫情最嚴重的義大利自從2月底以來，電子商務的交易量暴漲81%，在此之前義大利無現金交易的比例僅14%。美國民主黨之前推動的自家版2.5兆美元刺激經濟方案中，試圖創建「數位美元」的數位貨幣。中國央行也預計要推出「數位人民幣」。

可增加社交距離

使用無現金交易不僅可減少因接觸紙鈔和硬幣的表面，無意間攜帶病毒的機會，更可以增加社交距離，避免人與人之間近距離的接觸。歐洲議會研究服務處在一份報告中指出，無現金交易的機會來自其效率和便利性，加上年輕一輩的接受度高，讓無現金交易前景大好。對政府來說，無現金支付也可以減少洗錢和逃稅的現象。

然而，無現金支付卻也會增加網路犯罪的風險以及限縮個人自由，駭客有可能侵入個人帳戶，而政府也能以各種名義切斷民眾和帳戶的連結，而且一旦發生停機的意外，也無法及時取得現金。

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