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油價跌到變負數！美生產商貼錢請買家把油運走

聯合報 / 編譯季晶晶／即時報導
美國實體油市已出現原油價格變負數的現象，生產商為擺脫產出、不必支付倉儲，必須貼錢付費，請買家把油運走。法新社
美國實體油市已出現原油價格變負數的現象，生產商為擺脫產出、不必支付倉儲，必須貼錢付費，請買家把油運走。法新社

彭博資訊報導，在美國實體油市的一角，原油價格已經變成負數，由生產商貼錢付費，請買家把油運走。

首見價格步入負數的是懷俄明瀝青酸原油（Wyoming Asphalt Sour），一種用來製作鋪路用瀝青的稠密原油。摩科瑞能源集團（Mercuria Energy Group）3月中出價每桶負19美分，意思就是要求生產商倒貼付費，讓該公司把油載走。

顧問業者ESAI能源公司的分析師墨菲表示：「這些是沒有買家的內陸原油。在倉儲空間很快塞滿的地區，價格恐變負數。油井有可能在那之前關閉停產。」

油價

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