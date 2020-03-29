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海鮮暴跌 澳洲漁民苦

聯合晚報 / 編譯胡夢瑋／綜合報導
疫情導致澳洲漁民叫苦連天。歐新社
疫情導致澳洲漁民叫苦連天。歐新社

澳洲漁業受新冠肺炎疫情衝擊，高價海鮮價格大跌，漁民希望政府協助度過難關。

澳洲廣播公司報導，昆士蘭省漁夫哈里斯（Keith Harris）日前透過空運寄送200公斤泥蟹（mud crab）到雪梨。不過，這可能是他近期最後一次出貨。泥蟹價格已從一公斤60澳幣（約台幣1077元）慘跌至20澳幣。

跌價之外，出口管道中斷，導致情況雪上加霜。

哈里斯表示，不知接下來會如何，「我甚至可能剪斷捕捉網，把牠們都放生」。

航空公司減班、暫停航線，意味他無法保證將活泥蟹寄送到市場。零售商也面臨困境，他說，「泥蟹真的多到在地零售商無法負荷了。我們想到的唯一辦法就是在庭院前設一個小攤販並在社群媒體上宣傳。不過，就目前的狀況來看，海鮮可能不是民眾的首要選擇」。

昆士蘭省沿海地區薩里納的斯撤（Greg Sichter）狀況相似。他表示，聽說班機會有問題，可能要停止作業。他不想直接販售給民眾，以免染疫風險提高。

然而，雪梨魚市場仍然正常營業，至少暫時如此。魚市場執行長戴爾（Greg Dyer）表示，一樓拍賣仍在政府規範下正常進行。他說，「我們減少入場人數」。

戴爾表示，市場每周交易下降，但僅減少6%，每日海鮮成交量依然在30至40噸之間。他說，「餐廳交易量完全消失，但民眾在家依然要吃飯跟儲存糧食，因此會彌補一些不足。」然而，戴爾也承認未來不知道會有何變化。

澳洲海鮮業已呼籲政府提供協助。澳洲海鮮業執行長（Jane Lovell）表示，已向政府請求幫助，在未來的6至12個月移除所有農業的額外費用跟負擔。

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