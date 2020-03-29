史詩級銀彈 全球政府和央行備妥11兆美元 對抗疫情

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
全球幾大經濟體正祭出史上最猛的灑幣政策，包括發放現金和購債在內已備妥11兆美元銀彈，要用於控制新冠肺炎疫情造成的傷害。 路透
全球幾大經濟體正祭出史上最猛的灑幣政策，包括發放現金和購債在內已備妥11兆美元銀彈，要用於控制新冠肺炎疫情造成的傷害。 路透

全球大型經濟體正祭出史上最猛的灑幣政策，包括發放現金和購債在內已備妥約11兆美元銀彈，希望藉此控制新冠肺炎疫情造成的傷害。

路透報導，隨著肺炎疫情在歐洲和美國擴散，全球經濟預估今年步入衰退，有許多國家甚至可能面臨十年來最嚴重的經濟衰退，主要受企業、貿易和旅遊活動皆暫停所拖累。

決策官員紛紛打開資金水龍頭因應，路透統計顯示，包括五大央行正挹注的近6兆美元資金，以及20國集團（G20）領袖承諾提供的逾5兆美元資金，支出總額將遠高於2008年全球金融危機時的水準。

資產管理公司Pictet資深宏觀策略師東澤認為，單就貨幣政策來看，「全球因應疫情的政策流動性，遠超2008年金融危機的水準」，例如美國聯準會（Fed）擴大印鈔，已等同美國於2008至2014年實施量化寬鬆（QE）的購債總額。

多國央行和政府也承諾大買企業債，同時擁抱先前還一度被視為相當激進的政策，例如直接發放現金給國民或支付工資給飯碗可能不保的人。

路透歸納出以下三點，說明決策官員推出貨幣寬鬆和財政擴張的規模。

●貨幣政策火箭筒（Bazooka）

Fed、歐洲央行（ECB）、中國人民銀行、日本銀行及英國央行這五大央行今年來合計推出規模達5.7兆美元的刺激措施，占國內生產毛額（GDP）比重達9.7%，高於2008至2009年金融危機後的6.5%。

●基準利率降至零

自3月3日Fed啟動金融海嘯後首度緊急降息以來，十國集團（G10）央行合計已降息逾300個基點，許多國家的利率降至歷史新低，甚至降到零。路透分析顯示，從2月20日至今，全球央行已降息逾3,000基點。

●擴張財政來提供援助

全球幾大經濟體實施的預算彈藥已使人相當意外，即使是力求預算平衡的德國，也將在今年額外借款3,500億歐元（3,880億美元）左右，為新的超大型刺激方案籌措財源。

G20領袖26日承諾會挹注逾5兆美元資金，其中包括為企業提供信用擔保，但這筆金額不算為新的支出。根據路透計算，G10和中國大陸預料將以不同的形式支出逾3兆美元，例如發放現金和退稅；印度和巴西等大型經濟體也正擴大支出數百億美元。

全球財政大撒幣的規模預料持續擴大，原因是日本和許多國家將持續擴大支出。

疫情 新冠肺炎

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