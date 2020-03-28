美銀兩指標顯示：債市泡沫化 股市有望大反彈

美國銀行（Bank of America）表示，過去一周投資人急著脫手債券、轉抱現金，導致債券基金大量流出，現金基金則吸引創紀錄的2,346億美元流入。不過，美銀的另一個指標「牛熊指數」已觸及零，意味空頭已達最大值，代表一旦刺激方案成功，股市和信用市場可望大幅反彈。

美銀依據EPFR Global數據的每周基金流量資料顯示，截至25日止的當周，除了大量資金流入現金基金外，債券基金也出現1,090億美元的創紀錄贖回規模。嚴重失血的債券基金包括：投資級債券流出612億美元，新興債券流出171億美元。

美銀在分析報告中說：「債券的泡沫破了」，過去四周來的贖回規模，已導致先前52周流入的5,830億美元資金中，有44%資金被撤回。

數據顯示，股票基金在截至25日止的同一周有262億美元資金流出，其中美股基金流出158億美元。不過這項分析沒有把最近三個交易日的美股道瓊指數大漲的資料計算進去。

美銀還表示，用於追蹤市場多空部位的「牛熊指數」（Bull & Bear Indicator）已經觸及零。數值最低為零，代表極度做空，最高為10，是極度做多。

美銀表示，他們私人客戶的股票投資配置比率目前已經跌至52.8%，是2013年2月以來最低。

美銀「牛熊指數」曾在2008年7月觸及零，但那時的帶出的跌深反彈在四周後被雷曼兄弟破產事件擊垮。美銀分析指出，這次聯準會（Fed）救市是提前部署而非事後補救，如果Fed成功避免系統性的破產，隨著做空部位已達最大值，加上大手筆財政刺激，等於信用與股票市場可能出現大反彈。