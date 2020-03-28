快訊

獨／觀光局駐機場人員確診 上周接待官員兒子也確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美銀兩指標顯示：債市泡沫化 股市有望大反彈

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美銀「牛熊指數」顯示美股已觸底，有望大舉反彈。路透
美銀「牛熊指數」顯示美股已觸底，有望大舉反彈。路透

美國銀行（Bank of America）表示，過去一周投資人急著脫手債券、轉抱現金，導致債券基金大量流出，現金基金則吸引創紀錄的2,346億美元流入。不過，美銀的另一個指標「牛熊指數」已觸及零，意味空頭已達最大值，代表一旦刺激方案成功，股市和信用市場可望大幅反彈。

美銀依據EPFR Global數據的每周基金流量資料顯示，截至25日止的當周，除了大量資金流入現金基金外，債券基金也出現1,090億美元的創紀錄贖回規模。嚴重失血的債券基金包括：投資級債券流出612億美元，新興債券流出171億美元。

美銀在分析報告中說：「債券的泡沫破了」，過去四周來的贖回規模，已導致先前52周流入的5,830億美元資金中，有44%資金被撤回。

數據顯示，股票基金在截至25日止的同一周有262億美元資金流出，其中美股基金流出158億美元。不過這項分析沒有把最近三個交易日的美股道瓊指數大漲的資料計算進去。

美銀還表示，用於追蹤市場多空部位的「牛熊指數」（Bull & Bear Indicator）已經觸及零。數值最低為零，代表極度做空，最高為10，是極度做多。

美銀表示，他們私人客戶的股票投資配置比率目前已經跌至52.8%，是2013年2月以來最低。

美銀「牛熊指數」曾在2008年7月觸及零，但那時的帶出的跌深反彈在四周後被雷曼兄弟破產事件擊垮。美銀分析指出，這次聯準會Fed）救市是提前部署而非事後補救，如果Fed成功避免系統性的破產，隨著做空部位已達最大值，加上大手筆財政刺激，等於信用與股票市場可能出現大反彈。

美股 信用 破產 聯準會 Fed

延伸閱讀

新冠債券歐盟未過 G20祭5兆美元救經濟

美銀認錯 看多記憶體股

近期債市兩現象 金額更大、期限更長

債券ETF「妖魔化」 何時才結束？

相關新聞

美銀兩指標顯示：債市泡沫化 股市有望大反彈

美國銀行（Bank of America）表示，過去一周投資人急著脫手債券、轉抱現金，導致債券基金大量流出，現金基金則吸...

經濟刺激下猛藥 國際油價周線仍連五黑

國際原油價格周五（27日）挫跌約5%，周線則連續第五周收黑，凸顯原油需求因全球防堵新冠肺炎而萎縮，即使各國政府與央行紛紛...

新冠肺炎衝擊！傳新加坡將關兩航廈 員工無限期放無薪假

新冠肺炎疫情衝擊全球觀光業，媒體報導，新加坡樟宜機場即將關閉四座航廈中的兩座，負責機場地面服務、餐飲服務的新翔集團則要求...

新冠肺炎人心惶惶 有錢人如何自我隔離防疫？

財經網站CNBC報導，我們多數人都必須在自己的家中或公寓裡自我隔離，不過富豪的自我隔離，卻是住進最先進的地下碉堡、或是遠...

紓困法案過關利多出盡 美股道瓊又暴跌逾900點

縱使規模空前的經濟紓困法案過關，但在美國新冠肺炎確診人數竄升到全球第一、經濟展望堪虞的利空打擊下，美股27日翻黑重挫，中...

新冠肺炎疫情當前！美國大銀行存款激增5,000億美元 原因曝光

彭博資訊報導，大量存款正湧入美國大型銀行，因為這些顧客與企業客戶正尋求資金避風港，以免受新冠肺炎疫情帶來的經濟衝擊。

我們正注視你！員工在家工作 老闆急著買監視軟體

彭博資訊報導，美國銀行控股公司Axos Finacial Inc.在家工作的員工收到老闆的一封電郵：我們正注視著你。我們...

博弈廣告社群化 波及國家幼苗

根據一篇新近研究，由於持續不間斷看到電子媒體上的廣告，博弈已經成為兒童日常生活的一部分，這使得他們長大成人後更有可能參與賭博活動。

國際財經市場本周回顧

歐美股市

IMF：新冠肺炎致全球經濟衰退 比金融危機糟

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃今天表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行使得全球經濟陷入...

美股終止連3紅！道瓊跌逾900點 單周漲幅12.8%仍為82年來最大

美國股市27日大跌，回吐前三天的部分強勁漲幅，結束華爾街另一個動盪的一周。

歐亞糧食採收 面臨衝擊

多地都因新冠肺炎疫情而爆發糧食和家庭用品的恐慌搶購潮，促使部分國家考慮限制糧食出口，以確保國內供應，同時各國實施的旅遊禁令，也讓一些國家找不到人力幫忙採收農作物，在在都威脅全球糧食供應。

熱門新聞

2020日本最美女大生出爐 日網不買單：上屆比較優

川普簽署2.2兆美元振興經濟法案 下令增產呼吸器

新冠肺炎衝擊！傳新加坡將關兩航廈 員工無限期放無薪假

以色列成群蝙蝠暴斃從天而降 居民嚇稱「聖經預言成真」

日本第一牛郎變身YouTuber 自爆12小時不看手機秘技

桑達姆號郵輪染疫淪海上人球 4乘客已病死

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。