經濟刺激下猛藥 國際油價周線仍連五黑

國際原油價格周五（27日）挫跌約5%，周線則連續第五周收黑，凸顯原油需求因全球防堵新冠肺炎而萎縮，即使各國政府與央行紛紛推出經濟刺激方案，也提振不了市場信心。

倫敦布蘭特原油期貨周五收盤跌1.41美元或5.35%，報每桶24.93美元，周線下跌約8%。西德州原油期貨周五跌1.09美元或4.82%，報每桶21.51美元，周線下跌逾3%。兩大原油合約今年已重挫約三分之二，西德州本季可能寫下歷來最大跌幅。

20國集團（G20）26日召開緊急視訊峰會，矢言挹注逾5兆美元，以對抗疫情。

紐約瑞穗銀行能源期貨主管耶格（Bob Yawger）表示：「為了支撐市場，我們已用盡彈藥。政府本周已用完他們的子彈，下周起市場就要自求多福。」

原油實體市場交易預估，西德州原油5月前每桶可能再跌多達10美元。每天提煉500萬桶西德州原油，每桶價格可能會來到個位數。

如今全球有30億人口禁足在家，全球石油需求可能減少五分之一。國際能源總署署長（IEA）Fatih Birol說，他呼籲沙烏地阿拉伯等主要石油生產業者幫助穩定油市。但呼籲恐怕不足以讓市場回歸平衡。

俄羅斯和沙國間為搶奪市占的油價戰，似乎未見停歇的跡象。兩者開打的油價戰加劇本月原油價格崩跌，並導致更多的石油成為庫存累積。沙國周五仍堅守立場，並表示和俄國還沒有任何減產的協議，也還沒增加OPEC+盟友成為協商國。俄國也不改其志，能源部副部長Pavel Sorokin說，每桶石油25美元令人不快，但對俄國還不算是災難。