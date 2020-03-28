新冠肺炎疫情當前！美國大銀行存款激增5,000億美元 原因曝光

彭博資訊報導，大量存款正湧入美國大型銀行，因為這些顧客與企業客戶正尋求資金避風港，以免受新冠肺炎疫情帶來的經濟衝擊。

美國聯準會（Fed）27日公布，從今年到3月18日止，本國商業銀行存款年增5.3%，增幅為一年前的三倍有餘。美國25家大型銀行的存款增加最多，自去年底以來合計增加5,000億美元。

富國銀行（Wells Fargo）分析師馬佑說：「每次遇到像這樣的潛在危機，銀行巨擘總是大獲全勝，因這與安全投資轉移（Flight to Quality）有關。」

馬佑表示：「無論你是否相信銀行身上的『大到不能倒』（Too big to fail）標籤，以目前的環境來看，這確實無損大銀行吸引客戶存錢的魅力。」

花旗集團（Citigroup）財務長梅森本月稍早也曾在一場投資人會議中強調這股趨勢，認為會在充滿不確定性的時刻，見到這樣的存款熱潮。