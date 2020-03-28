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我們正注視你！員工在家工作 老闆急著買監視軟體
彭博資訊報導，美國銀行控股公司Axos Finacial Inc.在家工作的員工收到老闆的一封電郵：我們正注視著你。我們記錄你敲鍵盤的次數。我們進入你瀏覽的網站。每隔10分鐘左右，我們會把你螢幕上的頁面拍下來。因此，去工作，否則後果自負。
Axos執行長加拉布蘭特斯（Gregory Garrabrants）在電郵上說：「我們發現有人占彈性上班的便宜，其實在度假。如果不能完成每天的工作，員工將遭到處分，最重包括終止雇用。」
這是最直接的「老大哥」監視行為，但企業只要明講他們正在監視員工，就完全合法。
企業以數位監視辦公室的桌上型電腦，已行之有年。但對許多員工來說，公司要求在員工自己家中電腦安裝監視他們一舉一動的軟體，似乎就是侵犯隱私。
一些公司的員工抱怨公司反應過度，不過許多人是遠距工作的新手，忍不住會小睡片刻或照顧一下停課在家的子女。
現在因新冠病毒肆虐，遠距工作的人激增，監視軟體因此大賣。
監視軟體廠商InterGuard執行長米勒（Brad Miller）表示：「企業搶著買軟體，他們要員工在家上班，又要維持在公司上班的安全和生產力水準。」
員工若出現令人憂心的舉動，例如同時列印客戶名單和履歷表，代表某人將離職，並帶走客戶。這時，使用InterGuard軟體的管理階層就會被告知。
其他監視軟體廠商，例如Time Doctor、Teramind、VeriClock、innerActive、ActivTrak和Hubstaff，提供各種軟體組合，包括螢幕監視和計算生產力指標，例如寄出的電郵數量等。
ActivTrak和Teramind的國內需求增加三倍，innerActive的詢問電話接到手軟。
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