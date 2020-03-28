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蘋果在美推肺炎檢測網頁與App 建議適當步驟

中央社 / 台北28日電

蘋果公司（Apple）宣布為美國民眾推出可快速檢測2019冠狀病毒疾病（COVID-19）症狀的網頁版及iOSApp工具，透過一系列問答，協助美國民眾採取適當步驟來確保健康。

不過，根據記者實測，在台灣似乎無法使用這兩項檢測工具，不僅連上網頁版會顯示錯誤訊息，在iPhone的App Store也找不到相關App。

蘋果發布新聞稿說明，這次推出的網頁版與App版COVID-19檢測工具，是與美國疾病管制暨預防中心（CDC）、白宮專案小組、美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）等單位合作，讓美國民眾在疫情擴散時能取得可信賴的資訊及指引。

18歲以上的美國民眾可使用這兩項檢測工具，需回答有關風險因素、近期接觸史及症狀等一系列問題，接下來可獲得CDC建議的步驟，包括如何自我隔離、如何密切觀察症狀、是否需要接受檢測等。但蘋果也強調，這些建議不能取代來自美國政府和當地醫療機構的指示。

此外，美國用戶還可以詢問語音助理Siri相關問題，例如「如何知道自己是否感染新冠肺炎病毒」，並取得來自CDC的建議。本週降落在美國部分國際機場的旅客也會在iPhone上開始收到通知，提醒他們目前CDC建議留在家中並觀察自己的健康狀況。

COVID-19 肺炎 事故

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