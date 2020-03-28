美股終止連3紅！道瓊跌逾900點 單周漲幅12.8%仍為82年來最大

美國股市27日大跌，回吐前三天的部分強勁漲幅，結束華爾街另一個動盪的一周。

隨著美國成為確診病例最多的國家，投資人將注意力集中在新型冠狀病毒爆發上，投資情緒受到打擊。

道瓊工業平均指數下跌915.39點或4.06%收2萬1636.78點。史坦普500指數下跌88.6點或3.37%收2541.47點。那斯達克綜合指數下跌295.16點或3.79%收7502.38點。盤中道指一度下跌逾千點，在交易的最後一小時，才拉回部分跌幅。

波音下跌10.22%，領跌道指。雪佛龍和迪士尼各自下跌9.63%和8.3%。財政部長米努勤(Steven Mnuchin)表示，波音不會尋求政府救助。能源和工業是史指表現最差的類股，分別下跌6.9%和4.6%。能源主受原油價格下跌4.8%的壓力。

不過主要股指本周仍走出亮眼漲幅。道指本周上揚12.8%，為1938年來最大單周漲幅；史指上漲10.3%，為2009年3月以來最大單周漲幅；那指上揚9.1%，也是11年來最佳單周走勢。

巴克萊(Barclays)首席美國股票策略師德什潘德(Maneesh Deshpande)在報告中表示：「我們認為，在本周反彈後，中期風險已偏向下行。」「投資人面臨的另外兩個不確定因素：遏制病毒所需的經濟檢疫時間和最終的經濟損失，仍未解決。」

他補充說：「熊市的『假動作』大漲並不罕見。」巴克萊銀行的數據顯示，從2000年和2007年開始的熊市在結束前都有超過20%的假動作大漲。最大的假動作出現在1937年開始的熊市中，當時股票上漲超過60%，然後再次下跌。

儘管市場連續3天強勁上漲，但主要股指平均水平仍較上月創下的紀錄高點低超過20%。由於新冠病毒給經濟帶來的不確定性，投資人一直在拋售諸如股票之類的高風險資產。

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計，全球新冠病毒病例已激增至超過54萬2700例，美國至少有8萬5996例，已超過中國成為全球確診病例數最高的國家。川普總統與中國領導人習近平互通電話，說兩國正在「緊密合作」以對抗這個流行病。同時，英國首相強生(Boris Johnson)對新冠病毒的檢測呈陽性。

參議院日前通過2兆元的新冠病毒救濟法案，眾議院於27日跟進通過，並交給川普總統簽署。

疫情也導致幾家企業倒閉，引發失業人數大增。勞工部報告，上周失業救濟金申請數飆升至328萬，輕鬆超過之前的69.5萬的記錄。

AmeriVet Securities美國利率交易主管法拉內洛(Gregory Faranello)說，「經濟即將出現衰退。我們將在兩周內看到通常要一年半或兩年後才會出現的情況。」

Gorilla Trades策略師伯曼(Ken Berman)認為，市場可能會重新測試低點，「你幾乎可以感到華爾街空頭蠢蠢欲動，但是由於信貸利差仍然很大，人們只想知道，除了紓困引發的空頭回補外，本周的大漲背後到底有多少『實質』買盤。」

過去一周投資人一直在全面撤出資金，改向安全的現金部位前進。

根據Refinitiv Lipper的統計，投資人向貨幣市場基金投入2598億元，為連續第3周創紀錄淨流入。同時，股票型基金淨流出137億元，應稅債券型基金流出620億元，市政債券損失137億元，後兩者均連2周創下新記錄。