印度降息3碼 提高流動性

印度央行27日召開緊急會議，宣布把基準利率降到空前最低，同時宣布一連串措施釋出500億美元流動性，全套刺激方案總值相當於3.2%的國內生產毛額（GDP），設法以作戰規格的行動，力抗疫情對經濟的威脅。

印度央行總裁達斯說：「為了對抗病毒，必須全副武裝備戰。央行從軍火庫搬出一系列工具的時候到了。」把原訂31日集會提前舉行的央行貨幣政策委員會決議，將基準的附買回利率一口氣調降0.75個百分點至4.4%，是約莫20年前啟用此利率以來最低。現金準備率（即放款機構須提存準備金的比率）更調降1個百分點至3%，以提高流動性。

印度央行加入美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）的行列，也採取令市場震懾的抗疫救市行動，激勵印度金融股、債、匯市場應聲大漲。

央行祭出2009年來最大幅度的降息行動，搭配總計給銀行業增添多達3.74兆盧比（500億美元）流動性的措施。其他措施還包括：規模上看1兆盧比的定向長期附買回操作，以及3月1日起涵蓋銀行及影子銀行的貸款全部准予三個月暫緩償還期。

上述提振經濟措施，是印度央行目前為止規模最大的，而且緊接在財政部宣布規模1.7兆盧比紓困措施之後，藉此緩和經濟衝擊。