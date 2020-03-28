美通膨疲弱 Q1景氣不妙

美國公布2月個人消費支出（PCE）及PCE核心平減指數（通膨率）大致符合預期，且延續元月的平淡勢頭，只有個人所得偏強，顯示在新冠肺炎疫情擴散之前，家庭消費態度已經偏向保守。

由於消費動能偏弱，對經濟成長的支撐力道減弱，加上3月的數字可能陡降，預料第1季景氣已瀕臨萎縮邊緣。

經濟學者指出，2月數字只能算是落後指標，也是消費相對平穩的最後一瞥。由於新冠肺炎疫情3月才明顯擴散，失業人數增加200多萬，且許多商店及辦公室都歇業，經濟活動陷於停滯，因此經濟學者預料3月的消費水準可能出現歷年來最大降幅之一。

2月個人消費支出比1月成長0.2%，符合預估；個人所得月增0.6%，優於預期的0.4%，並維持元月份強勁增幅。所得強，支出弱，顯示消費者相當謹慎，對經濟成長貢獻有限。最受關注的PCE核心平減指數連續第三個月都月增0.2%，符合預估，若與去年同期相比則攀升1.8%，雖高於元月的1.6%，但仍低於聯準會的2%目標值。整體PCE平減指數月增0.1%，符合預期。