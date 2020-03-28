聽新聞
test
0:00 / 0:00

美通膨疲弱 Q1景氣不妙

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

美國公布2月個人消費支出（PCE）及PCE核心平減指數（通膨率）大致符合預期，且延續元月的平淡勢頭，只有個人所得偏強，顯示在新冠肺炎疫情擴散之前，家庭消費態度已經偏向保守。

由於消費動能偏弱，對經濟成長的支撐力道減弱，加上3月的數字可能陡降，預料第1季景氣已瀕臨萎縮邊緣。

經濟學者指出，2月數字只能算是落後指標，也是消費相對平穩的最後一瞥。由於新冠肺炎疫情3月才明顯擴散，失業人數增加200多萬，且許多商店及辦公室都歇業，經濟活動陷於停滯，因此經濟學者預料3月的消費水準可能出現歷年來最大降幅之一。

2月個人消費支出比1月成長0.2%，符合預估；個人所得月增0.6%，優於預期的0.4%，並維持元月份強勁增幅。所得強，支出弱，顯示消費者相當謹慎，對經濟成長貢獻有限。最受關注的PCE核心平減指數連續第三個月都月增0.2%，符合預估，若與去年同期相比則攀升1.8%，雖高於元月的1.6%，但仍低於聯準會的2%目標值。整體PCE平減指數月增0.1%，符合預期。

新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

南非武漢肺炎確診破千例 首傳2死均為女性

印度出現新冠肺炎「超級傳播者」 4萬人因他隔離檢疫

非洲大陸新冠肺炎破3000例確診 逾45國傳疫情

英國首相、衛生大臣相繼中鏢 新冠肺炎撼動內閣

相關新聞

新冠債券歐盟未過 G20祭5兆美元救經濟

廿國集團（Ｇ20）於廿六日舉行史上首次視訊峰會，會議進行約兩小時，決定祭出五兆美元的經濟振興和補助預算，各國央行與財政首...

華爾街：重返美股時機到

貝萊德集團、瑞士信貸銀行及其他一些大型銀行指出，本周美股在寬鬆貨幣政策及政府擴張支出激勵下回升，顯示重返股市的時機已到，雖然散戶仍看空後市。

全球原油需求 估銳減20%

國際能源署（IEA）署長畢羅爾表示，全球石油需求可能崩落20%，因新冠肺炎疫情大流行打擊經濟活動，而沙烏地阿拉伯與俄羅斯打價格戰使情況雪上加霜。國際油價27日盤中重挫約4%。

新冠肺炎人心惶惶 有錢人如何自我隔離防疫？

財經網站CNBC報導，我們多數人都必須在自己的家中或公寓裡自我隔離，不過富豪的自我隔離，卻是住進最先進的地下碉堡、或是遠...

歐亞糧食採收 面臨衝擊

多地都因新冠肺炎疫情而爆發糧食和家庭用品的恐慌搶購潮，促使部分國家考慮限制糧食出口，以確保國內供應，同時各國實施的旅遊禁令，也讓一些國家找不到人力幫忙採收農作物，在在都威脅全球糧食供應。

美通膨疲弱 Q1景氣不妙

美國公布2月個人消費支出（PCE）及PCE核心平減指數（通膨率）大致符合預期，且延續元月的平淡勢頭，只有個人所得偏強，顯示在新冠肺炎疫情擴散之前，家庭消費態度已經偏向保守。

印度降息3碼 提高流動性

印度央行27日召開緊急會議，宣布把基準利率降到空前最低，同時宣布一連串措施釋出500億美元流動性，全套刺激方案總值相當於3.2%的國內生產毛額（GDP），設法以作戰規格的行動，力抗疫情對經濟的威脅。

花旗、大摩承諾暫不裁員

在新冠肺炎疫情蔓延之際，摩根士丹利（大摩）、花旗等業者加入歐洲銀行的行列，承諾不會裁員，使這兩家銀行旗下數千名員工暫時鬆一口氣。

Sony恐無法如期發財報

日本消費電子大廠Sony示警，受新冠肺炎疫情影響，全年財測上修的部分，可能成為泡影，且可能無法如期在下個月30日發布財報。加拿大運動服飾品牌Lululemon則未提出全年財測。

車廠拚復工 工會反彈

在美國聯合汽車工會（UAW）新增兩名新冠肺炎致死案例之際，福特（Ford）、飛雅特克萊斯勒（FCA）兩大車廠計劃旗下美國工廠在4月復工，引發UAW反彈，擔憂勞工安全問題。

美企信評 標普、穆迪加速調降

標準普爾（S&P）與穆迪公司（Moody's）等兩大信評機構，正以十多年來最快的速度，調降美國企業的債信評等，因許多企業原本就債台高築，且整個產業界都因為新冠肺炎疫情擴散而承受需求劇降的壓力，引發美國企業可能掀起倒債潮。

G20救市將砸5兆美元 金融海嘯來最大規模

20國集團（G20）領袖26日表示，將「不惜一切代價」對抗新冠肺炎疫情，並將共支出5兆美元，對抗疫情對經濟的影響，幫助加快復甦，這也是G20成員國自金融海嘯以來，所承諾的最大規模協調刺激措施。

熱門新聞

史上最短熊市！道瓊連漲3天回升21%返牛市 市場寄望刺激政策

挺台鞏固邦交 「台北法案」川普簽署生效

美國女被困英國 拍片哭求：我想快回中國廣州

美21歲女鐵齒不遵守防疫建議 2天後染疫咳到喉嚨流血

路透：美國擬限縮全球對華為供應晶片 矛頭指向台積電

眼明手快跑在病毒前 他把2,700萬美元變成26億！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。