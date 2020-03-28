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歐亞糧食採收 面臨衝擊

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電
圖表／經濟日報提供
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多地都因新冠肺炎疫情而爆發糧食和家庭用品的恐慌搶購潮，促使部分國家考慮限制糧食出口，以確保國內供應，同時各國實施的旅遊禁令，也讓一些國家找不到人力幫忙採收農作物，在在都威脅全球糧食供應。

全球第三大稻米出口國越南出於擔憂國內供給不足，已宣布限制稻米出口。最大稻米出口國印度，則剛實施為期三周的封城措施，許多物流管道都已中斷。俄羅斯植物油工會則已呼籲限制葵花子的出口；全球第二大棕櫚油出口國馬來西亞也已減緩棕櫚油的生產。

一名歐洲稻米交易員表示：「若越南繼續維持出口限制令，全球市場短期內將突然少掉約10%至15%的供給。非洲尤其可能受干擾。」美國農業部數據顯示，今年全球稻米和小麥總產量預估將達到破紀錄的12.6億公噸，可望超過這些穀物的總消費量，並增加4.69億公噸年底庫存，但這些假設都是以正常情況來推斷。

由於農產品出口預料將進一步停擺，稻米價格已攀升。泰國指標稻米價格自2月底來已暴漲逾11%至每公噸492.5美元，為2013年8月來最高。另一方面，各國的旅遊禁令，也使全球一些富裕國家陷入缺乏來自較貧窮國家民眾幫忙採收農作物的困境。這個問題尤其在歐洲特別嚴重，英國、法國德國都正在急忙召集國內勞工，包括學生和來自受疫情影響產業的遭資遣員工。

據法國全國農民總聯盟（FNSEA）統計，法國光是未來三個月就需要20萬名勞工幫忙採收草莓、蘆筍等作物。德國農民協會DBV指出，德國每年通常都要仰賴約30萬名來自東歐的季節勞工。英國每年都會有約7萬-8萬名主要來自羅馬尼亞和保加利亞的勞工，幫助採收蔬果。

稻米 法國 德國

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