新冠肺炎疫情升溫 美股早盤重挫800點

由於全球新冠肺炎疫情升溫，特別是美國的憂慮升高，美股27日早盤中止前三日創下的超強漲勢，道瓊工業指數重挫約800點。

美股三大指數27日早盤全面下挫，道瓊工業指數跌逾800點，跌幅超過3%；標普500指數跌3.2%，那斯達克綜合指數跌2.9%。幾乎回吐前一日的漲幅。

在全球新冠肺炎確診病例突破50萬人之際，美國境內的確診病例已超越中國大陸，加劇這個全球最大經濟體成為全球最大肺炎重災區後、全球經濟所受衝擊的憂慮，之後甚至連英國首相強生都證實確診新冠肺炎，讓市場更加擔心疫情難以遏制。

道瓊前一日漲幅超過6%，寫下1931年已年三日內最大漲幅。主因規模空前的2兆美元刺激方案可望在國會闖關成功，加上各國頻頻推出振興經濟方案，抵銷美國上周首次申請失業給付金人數創下歷史新高的負面消息。激勵美股三大指數26日早盤漲逾400點。