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美國2月個人支出及通膨數據平淡 預料3月支出將劇減

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

美國公布2月個人消費支出（PCE）及PCE核心平減指數（通膨率）大致符合預期，且延續元月的平淡勢頭，只有個人所得偏強，顯示家庭的消費態度依然保守，對經濟成長的支撐力道減弱。不過經濟學者認為，2月數據不能反映最新景氣動向，3月的數字可能陡降。

2月個人消費支出月增0.2%，符合預估，也與元月升幅相同；個人所得月增0.6%，優於預期的0.4%，但與元月相同。所得強，支出弱，顯示消費者相當謹慎，對經濟成長貢獻有限。

最受關注的PCE核心平減指數月增0.2%，符合預估，高於元月的0.1%；比去年同期上升1.8%，但比元月的1.6%高；不過與2%目標仍有一段距離。

整體PCE平減指數月增0.1%，符合預期，也與元月相當；年升1.8%，高於元月的1.7%。

扣除通膨後，實質個人支出月增0.1%，低於預期的0.2%，與元月的0.1%相同。

個人所得及支出相關數據並未明顯轉強，顯示經濟力道稍弱，通膨率又低於目標。不過2月數字只能算是落後指標，因為新冠肺炎疫情3月才明顯擴散，經濟活動陷於停滯，因此經濟學者預料3月的數字將會大幅走軟。

通膨 新冠肺炎

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