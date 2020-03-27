眼明手快跑在病毒前 他把2,700萬美元變成26億！

新冠肺炎疫情掀起華爾街股災，讓眾多投資人虧損慘重，但近年來投資績效欠佳的富豪避險基金經理人艾克曼（William Ackman），卻因此鹹魚翻身。他靠買進避險部位，在美股這波下殺中不僅保全整個投資組合，還狂賺一筆，現在又進場大撿便宜，為日後反彈預先布局。

華爾街日報報導，約莫一個月前，執掌Pershing Square資產管理公司的艾克曼眼看苗頭不對，認為新冠疫情來勢洶洶將會重創美國市場，因而花了2,700萬美元買了避險部位，即全球投資級與高收益債券指數的信用保護合約，這種合約會隨企業債務違約風險升高而變得更值錢。

艾克曼25日致函Pershing Square投資人表示，他已經結清這些避險部位，賺得26億美元收益。

這個避險舉動抵銷了艾克曼投資組合的虧損，並且讓Pershing Square的公募基金3月以來（截至24日止）淨值漲了7.9%，同時期美股標普500指數大跌17%。今年來，該基金仍上漲0.2%。

艾克曼本周接受媒體專訪時表示，中國大陸爆發新冠肺炎疫情引起他注意，他明白遏阻疫情擴散唯一之途是採取強烈行動關閉經濟。在2月，許多人仍認為疫情對美國威脅不大時，艾克曼已著手保護他的投資組合。

他說：「剛好有一種方式可做避險，而且幾乎沒有風險。如果這世界仍穩定，我們一個月後將損失大約2,500萬美元；不然的話，這些避險部位會保護整個投資組合。」

打了這場勝仗，也使艾克曼鹹魚翻身。2015年至2019年期間，他的私募基金規模萎縮約90億美元，因為幾筆大型投資都押錯方向，引發投資人贖回。那段期間，他做多威朗製藥（Valeant Pharmaceuticals）、放空賀寶芙（Herbalife Nutrition）都慘賠，名利雙失。

如今在眾人因股災愁眉苦臉之際，艾克曼靠逆轉勝重拾眾人目光。上周他在推特推文，並接受CNBC長篇訪問，警告美國遏阻疫情蔓延的腳步不夠快，並促請總統川普採取強烈措施關閉全國30天，否則將付出嚴重的人命和經濟代價，一些公司的股價也將跌到一文不值。他話還沒說完，美股跌勢已加深。

現在，艾克曼在致股東信上說，Pershing Square已用結清避險部位的收益，加碼安捷倫科技（Agilent Technologies）、波克夏（Berkshire Hathaway）、希爾頓全球控股 （Hilton Worldwide Holdings）、Lowe's Companies和擁有漢堡王的Restaurant Brands International，並且買進星巴克股票。

艾克曼表示，他還不打算全力投入股市，此刻Pershing Square的現金部位仍占17%，相對而言仍偏高。