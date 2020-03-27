快訊

疫情全球擴散：從「第十人法則」備戰SHTF狀態

公文文號密碼露馬腳 警政署長陳家欽栽跟頭

眼明手快跑在病毒前 他把2,700萬美元變成26億！

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
避險基金公司Pershing Square執行長艾克曼。路透
避險基金公司Pershing Square執行長艾克曼。路透

新冠肺炎疫情掀起華爾街股災，讓眾多投資人虧損慘重，但近年來投資績效欠佳的富豪避險基金經理人艾克曼（William Ackman），卻因此鹹魚翻身。他靠買進避險部位，在美股這波下殺中不僅保全整個投資組合，還狂賺一筆，現在又進場大撿便宜，為日後反彈預先布局。

華爾街日報報導，約莫一個月前，執掌Pershing Square資產管理公司的艾克曼眼看苗頭不對，認為新冠疫情來勢洶洶將會重創美國市場，因而花了2,700萬美元買了避險部位，即全球投資級與高收益債券指數的信用保護合約，這種合約會隨企業債務違約風險升高而變得更值錢。

艾克曼25日致函Pershing Square投資人表示，他已經結清這些避險部位，賺得26億美元收益。

這個避險舉動抵銷了艾克曼投資組合的虧損，並且讓Pershing Square的公募基金3月以來（截至24日止）淨值漲了7.9%，同時期美股標普500指數大跌17%。今年來，該基金仍上漲0.2%。

艾克曼本周接受媒體專訪時表示，中國大陸爆發新冠肺炎疫情引起他注意，他明白遏阻疫情擴散唯一之途是採取強烈行動關閉經濟。在2月，許多人仍認為疫情對美國威脅不大時，艾克曼已著手保護他的投資組合。

他說：「剛好有一種方式可做避險，而且幾乎沒有風險。如果這世界仍穩定，我們一個月後將損失大約2,500萬美元；不然的話，這些避險部位會保護整個投資組合。」

打了這場勝仗，也使艾克曼鹹魚翻身。2015年至2019年期間，他的私募基金規模萎縮約90億美元，因為幾筆大型投資都押錯方向，引發投資人贖回。那段期間，他做多威朗製藥（Valeant Pharmaceuticals）、放空賀寶芙（Herbalife Nutrition）都慘賠，名利雙失。

如今在眾人因股災愁眉苦臉之際，艾克曼靠逆轉勝重拾眾人目光。上周他在推特推文，並接受CNBC長篇訪問，警告美國遏阻疫情蔓延的腳步不夠快，並促請總統川普採取強烈措施關閉全國30天，否則將付出嚴重的人命和經濟代價，一些公司的股價也將跌到一文不值。他話還沒說完，美股跌勢已加深。

現在，艾克曼在致股東信上說，Pershing Square已用結清避險部位的收益，加碼安捷倫科技（Agilent Technologies）、波克夏（Berkshire Hathaway）、希爾頓全球控股 （Hilton Worldwide Holdings）、Lowe's Companies和擁有漢堡王的Restaurant Brands International，並且買進星巴克股票。

艾克曼表示，他還不打算全力投入股市，此刻Pershing Square的現金部位仍占17%，相對而言仍偏高。

疫情 新冠肺炎 美股

延伸閱讀

新冠肺炎重創全球 南非現首2死破千人確診

影／台大研發！30秒快篩無症狀肺炎

新冠肺炎痊癒者增至30人 7人呼吸器治療

印尼新冠肺炎確診激增 齋戒月返鄉人潮是考驗

相關新聞

Sony可能延後發表財報 疫情恐讓上修財測成泡影

Sony今天表示，受到疫情影響，上一次全年度財測上修的部分可能成為泡影。

直升機派錢救經濟？ 市場專家老實說：沒這麼樂觀

美國的武漢肺炎疫情大爆發，許多州政府都祭出封鎖與隔離手段來對抗疫情，重要的消費活動肯定受打擊而波及美國經濟。從川普推出一再加碼至接近2兆美元的振興方案，到聯準會（Fed）要無限量化寬鬆（QE），兩者連手直升機派錢救經濟的做法似乎沒得到市場肯定。

G20聯手抗疫 投5兆美元救經濟

20國集團（G20）於26日舉行視訊峰會，會議進行約兩小時，決定祭出5兆美元的經濟振興和補助預算，各國央行與財政首長將盡速擬定實質計畫。會議上各國也同意評估防疫和增加疫苗與藥物研究經費，將竭盡全力減緩疫情衝擊。

印度央行緊急開會後 宣布降息3碼至4.40%

印度央行在非例行會議中宣布降息3碼（75個基點），追隨世界多地央行加大刺激力度以因應新冠病毒疫情的經濟影響。

伍德賽德近兆元擴建喊停 澳洲天然氣龍頭地位難保

澳洲能源巨頭伍德賽德（Woodside）宣布，延遲旗下斯卡伯勒（Scarborough）及包斯（Browse）液化天然氣...

美財長：希望金融市場維持開放 聚焦貸款公司流動性

美國財政部長米努勤周四（26日）重申，儘管新冠病毒疫情引發市場劇烈震盪，但他依然希望美國金融市場能夠維持開放營運。他表示...

看Fed多拚！資產負債表一周暴增這麼多 首度突破5兆美元

聯準會（Fed）大舉購債以緩和新冠疫情對經濟衝擊，資產負債表也因此首度突破5兆美元。

經濟解析／美股連漲三日 是假牛市還是真反彈？

最近的美國股市，只有一件事不變，那就是：速度。

美朝野就紓困案達成協議 日股開盤勁揚

美國朝野就大規模經濟紓困案達成協議，激勵華爾街股市大漲，東京股市今天開盤勁揚逾3%

需求前景低迷…國際油價和銅價再掀跌勢 金價上漲

國際能源署(IEA)警告全球石油需求陣「自由落體」下滑後，原油期貨重拾跌勢。主要產油國增產之際，新冠疫情引發的限制人員流...

美元指數創2008年最大跌幅 市場預料美國會續推新措施

上周美國首次申請失業救濟人數上升創下新高，美元聞聲重貶1.7%，跌幅是逾11年來之最，連四日下挫。英鎊美元創下2008年...

路透：美國擬限縮全球對華為供應晶片 矛頭指向台積電

路透引述熟悉情況的消息人士報導，川普政府的高層官員已同意採取新措施，將限制全球向華為供應晶片，最主要目的是要限制台積電供...

熱門新聞

在芬蘭鼓吹「中國統一台灣」 華裔市議員遭議會黨團開除

史上最短熊市！道瓊連漲3天回升21%返牛市 市場寄望刺激政策

挺台鞏固邦交 「台北法案」川普簽署生效

美賓州婦女對超市食品狂咳！商家被迫扔商品 損失逾百萬

美國女被困英國 拍片哭求：我想快回中國廣州

路透：美國擬限縮全球對華為供應晶片 矛頭指向台積電

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。