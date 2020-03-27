美股牛市死而復活？這3點凸顯熊味仍濃

牛市死了，新牛市萬歲？

美股道瓊指數最近剛跌入熊市（空頭市場），終結歷時11年的牛市（多頭市場）。但過去三個交易日來道瓊漲勢不斷，26日以22,552.17點收盤，較3月23日觸及的低點18,591.93回升21.3%，符合所謂牛市定義。

然而，一些市場專家仍形容，嚴格來說，現在美股還不算牛市，只是「脫離熊市階段」並且「進入牛市階段」，必須要越過2月12日收盤歷史新高峰29,551.42點才算數。意思是大熊還沒走。

從市場技術分析師的角度來看，過去一個月來，股價上升趨勢線已徹底遭到破壞，需要費很大的勁才能修復上漲格局。

另從市場氛圍觀之，若說美股現在看漲的氣氛「牛氣沖天」，未免是違心之論。畢竟新冠肺炎疫情仍未見平息跡象，確診人數仍逐日跳增，使美國未來數周和數月的企業獲利及經濟成長展望都籠罩烏雲。

由此來看，當前這股股價暴衝的漲勢，根本不像是真正的牛市奔騰，儘管道瓊市場資料（DJMD）顯示，道瓊工業指數連三日漲幅為1931年以來最大，標普500指數這三天漲幅也寫下1933年來最佳紀錄。

MarketWatch專欄作家Mark DeCambre指出，三個因素說明現在美股稱牛市還很空虛：

一，目前道瓊仍比歷史高峰低23.68%，標普500指數比2月19日攀抵的歷史顛峰低22.33%，那斯達克綜合指數也比空前高點低20.57%。

二，自2月26日以來，道瓊指數沒有任一天的單日股價漲跌幅小於1%，以四捨五入計算。但在此之前一段漫長的時期，道瓊每日漲跌幅逾1%的情況很罕見。

三，新冠疫情大流行顯然已使全球股市市況改觀，在疫情平息前，這種情況還會持續一段時日。

截至26日止，這波疫情大流行已感染逾50萬人、奪走2.3萬條人命，迫使世界多國祭出封鎖令抗疫。美股近日雀躍，主要是受聯準會（Fed）寬鬆貨幣政策，以及美國政府2兆美元紓困案即將上路的激勵。

美股前方之路仍布滿荊棘，利空消息可能持續湧現。市場技術分析師預料，美股在修補多頭格局的過程中，仍可能回測熊市低點。